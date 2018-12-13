UCI格兰芬多澳大利亚大洋路骑行游记（完结篇）

前两期澳大利亚骑行游记，为大家带来了墨尔本城市骑游，赛事村体验浓浓的骑行文化，参加大洋路封路骑行活动，骑游网红景点十二门徒等内容。

接上回，继续骑游打卡大洋路海岸线一众网红景点。

▲波涛汹涌，风景壮丽的大洋路海岸线。

▲海水清透的令人难以置信

▲回墨尔本的途中，收获了意外惊喜。春意盎然的澳大利亚，成片的油菜花映入眼帘。好像穿越到了罗平，婺源，青海湖...陌生的地方，熟悉的油菜花，既陌生又熟悉的感觉，很奇妙。这也是旅行的最大魅力。

▲成片的油菜花田，碧蓝的湖水。我在初春的澳大利亚，穿越回了青海湖。

赶紧把大家带回墨尔本。回到墨尔本已是晚上。

▲作为澳大利亚数一数二的城市，夜晚的墨尔本非常漂亮。

▲车站是连接市中心与周边的重要枢纽，从车站穿过去，城市的样貌变的截然不同。

▲穿过车站就能看到这条墨尔本的母亲河。

▲热爱骑行的我，第一站肯定来这里

▲州立图书馆，感受一下文化气氛。

图书馆橱窗里，还展示着关于骑行的人和物。可见骑行文化在澳大利亚的底蕴。和大家对骑行的热爱程度。热爱骑行，热爱旅行的你，还不快来这边走一走。

▲这个地方，也是朋友推荐我来的。实际上这是一个商场，他是将墨尔本的一个兵工厂保留起来，在外面搭建了一个商场，很有创意，很有想法，既保护了文化遗产，又带动了经济。

▲雨后天晴，逛一逛女王花园。热带植被景观，很有意思。

花絮：

吃：

墨尔本这个国际化大都市。融合了来自世界各地的精英。可以吃到世界各地的美食。下面是我着重推荐的几个。

▲市中心的一个不起眼的小夹道里。朋友推荐的。几个菜馆据说都很不错。最终选择了西班牙菜。一定别去唐人街吃，对比下来，那边品质一般般，价格特别高。一定来这种当地人喜欢来的地方。

▲西班牙海鲜焗饭，海鲜特别给力，价格还实惠。

▲买买买，来这家超市，当地最大的连锁。给亲戚朋友带特产什么的，方便。

美好的旅程总是短暂。澳大利亚游记到这里就告一段落啦。