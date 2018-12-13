立体心肺复苏——一个关乎心肺复苏的新认知

“心肺复苏”（CPR）是抢救心搏骤停（CA）患者的主要手段，心搏骤停是指各种原因引起的突发的心脏停止搏动，导致心脏泵血功能和人体有效循环突然中止，并引起全身组织细胞严重缺血、缺氧和代谢障碍，如果得不到及时救治，死亡率极高。

对心肺复苏发展的认识

CPR由“点”而发，是针对心脏等器官所在位置，而建立的人工循环与呼吸。

CPR由“线”而发，是针对心脏及毗邻器官心肺脑等连起来，建立的人工循环与呼吸。

CPR由“面”而发，是针对心脏及毗邻器官所在的胸腹、四肢、头颈部位，而建立的人工循环与呼吸。

心肺复苏技术发展现状

CPR经历了半个多世纪的发展，其技术也得到了发展，但从目前来看，并未显著提高全球CA患者生存率，我国CA患者，神经功能良好的出院生存率也仅为1% 左右。这也意味着仅从单一CPR技术的角度定位CPR已不适宜。！

心搏呼吸骤停80%发生于院外，这就需要对民众进行预防心搏呼吸骤停常识的普及，以及急救措施的宣传教育；需要预设相关急救复苏设备；更需要预告出台相应的政策法规等等。

如何理解“立体心肺复苏”？

是结合时间、空间、世间“三维度”，运用点、线、面、体的综合技艺。

针对CA患者前期采用预防、预识、预警；中期采用标准化、多元化、个体化；后期采用复生、超生、延生的生命复苏生存环体系，可达到人工循环与呼吸共生。

立体心肺复苏的意义

立体心肺复苏建立起个体生命与家庭、社会、自然的联系与融合。通过对它的认识，有助于拉伸生命时间曲线、拓展生命空间环线、放大生命世间弧线、平静生命人间直线。

专家呼吁：要共同来丰富立体心肺复苏内涵和外延，传承昨天之生命、融合今天之生命，开创明天之生命，让大众真正享有生命的幸福感、获得感、安全感！

专家介绍：

王立祥，中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会主任委员，中华医学会科学普及分会主任委员，南京医科大学心肺复苏研究院院长。