一天一个梨 医生也远离？外媒揭示吃梨多重健康功效

常言道，“一天一苹果，医生远离我”，但除苹果外，许多其他水果同样富有营养价值，比如秋冬时节经常食用的梨。梨中所含的纤维有利于肠道运输，宿醉后食用可有效补救，是一种极好的排毒水果。除上述优点外，法国健康杂志《Topsante》还一一列举了梨的其他功效，一起了解一下吧!

预防骨质疏松

梨富含人体必需矿物质之一—硼，并且含有丰富的维生素K，这种维生素可以强化骨骼，防止衰老。

对抗过敏反应

梨是适合婴儿食用的水果首选之一，因为它属于中性食物，含天然抗组胺药槲皮素，因此不易引起过敏反应，需要经常服用槲皮素以预防过敏性鼻炎的人不妨多多食用。

预防2型糖尿病

梨富含多酚，能有效对抗2型糖尿病。有研究表明，每周食用5次梨可提高胰岛素敏感性，增强抗糖尿病效果。

有助于胎儿正常发育

每个梨约含14微克叶酸(维生素B9)，它是胎儿正常发育必不可少的维生素，能有效避免婴儿脊柱发育不完全所导致的出生缺陷。(实习编译：王栗媛 审稿：王战涛)