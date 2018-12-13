热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

一天一个梨 医生也远离？外媒揭示吃梨多重健康功效

2018年12月13日13:25 来源：环球网

常言道，“一天一苹果，医生远离我”，但除苹果外，许多其他水果同样富有营养价值，比如秋冬时节经常食用的梨。梨中所含的纤维有利于肠道运输，宿醉后食用可有效补救，是一种极好的排毒水果。除上述优点外，法国健康杂志《Topsante》还一一列举了梨的其他功效，一起了解一下吧!

预防骨质疏松

梨富含人体必需矿物质之一—硼，并且含有丰富的维生素K，这种维生素可以强化骨骼，防止衰老。

对抗过敏反应

梨是适合婴儿食用的水果首选之一，因为它属于中性食物，含天然抗组胺药槲皮素，因此不易引起过敏反应，需要经常服用槲皮素以预防过敏性鼻炎的人不妨多多食用。

预防2型糖尿病

梨富含多酚，能有效对抗2型糖尿病。有研究表明，每周食用5次梨可提高胰岛素敏感性，增强抗糖尿病效果。

有助于胎儿正常发育

每个梨约含14微克叶酸(维生素B9)，它是胎儿正常发育必不可少的维生素，能有效避免婴儿脊柱发育不完全所导致的出生缺陷。(实习编译：王栗媛 审稿：王战涛)

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn