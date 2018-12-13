35岁想保持年轻美丽? 维生素必不可少

随着寒冷冬季的到来，季节性蔬果会从我们的食谱中消失，而这些蔬果恰恰是我们维生素的来源，也是保持年轻美丽的秘诀。那么少了获取维生素的来源，对 35岁后的女性来说该怎么呢？别担心，我们还可以通过服用含有维生素的药物来解决这一问题。俄罗斯“健康生活网”为大家详细介绍了维生素的服用要求和作用。

一、维生素的作用

保持免疫力

对于35岁以后的女性，服用维生素药品尤其重要，在流感和寒冷季节这能加强免疫系统，保护指甲和头发的美丽和健康，维持皮肤中胶原蛋白和弹性蛋白的平衡，并减轻秋季抑郁所产生的焦虑。在天气寒冷的季节，维他命C对保持身体健康是必不可少的，要维持这元素，你可以选择喝野蔷薇果汁或者橘汁。若选择服用药品，最好选择维生素含量均衡的药品。

舒缓心情

维生素有助于对抗季节性抑郁和焦虑：含镁和维生素B6的药品能帮助改善心情，缓和神经系统紧张。您可以在没有医生处方的情况下使用它们，但是得记住每月只需要服用一粒，每三个月为一个疗程。

保持年轻

大多数女性都想要保持美丽和年轻，含锌、硒、镁的药物能在这一点发挥很大的作用，这些药物能帮助改善指甲、头发和强化骨骼。35岁后的女性需要服用钙，因为这种微量元素会随着年龄的增长而被排出体外，从而造成头发暗沉、指甲断裂、骨骼脆弱，而体内胶原蛋白的维持，最好选择低分子量的海洋胶原蛋白，这更易于身体吸收。现在含钙和维生素D3的药品也比较适合，它能在寒冷的冬季帮助我们维持身体中维生素D的含量。

二、服用前的准备工作

在选择适合的维生素药品之前，需要了解自己身体缺哪些微量元素，最简单的方法就是去进行一次血液检验。如果检验出维生素过剩，建议你不要再服用药物，如果要服用，最好选择含多种维生素且平衡性较好的药品，这样能更好地解决你的问题。(实习编译：李华 审稿：朱佩)