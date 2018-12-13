龙眼可补气养心、缓解焦虑 但并非人人适宜

龙眼，也就是我们俗称的“桂圆”，是一味常见的补益中药。那么，龙眼到底有哪些营养价值和功效？龙眼应该怎么吃？吃龙眼时又需要注意哪些问题？

广州中医药大学第一附属医院药学部主管中药师黎映琼表示，龙眼肉味甘、性温，归心、脾经，可补益心脾。龙眼肉单用即可补脾气，养心血而安神，可用于治疗劳伤心脾、心血不足所致的失眠、健忘、惊悸怔忡等症。此外，成都中医药大学中医药情报部副研究员蒲昭和表示，龙眼肉还含有一种抗焦虑的活性物质，对焦虑症有较为明显的缓解效果。此外，龙眼的铁含量也较高，补血效果显著。因此，蒲昭和建议，脑力劳动者、神经衰弱及久病贫血的人可常吃些龙眼肉。

那么，龙眼应该怎么吃呢？可参照以下几种吃法：

1. 泡水：取龙眼干14粒、生姜3片，一起泡水，10分钟后即可饮用。可用于缓解脾虚引起的腹泻、腹痛等；加大枣泡水可用于缓解产后浮肿的症状。

2. 泡酒：取龙眼肉200克、高粱白酒500毫升，将切碎的龙眼肉加入高粱白酒中，泡1个月。每晚临睡时饮15毫升，有缓解疲劳、安神定志的功用。

3. 炖汤：取龙眼肉100颗、鸡肉150克、当归30克，将鸡肉切块，把全部用料洗净放入炖盅中，加开水适量，加盖，温火隔水炖3小时。可养血益颜，适合女性服用。

4. 煮粥：取龙眼肉30克、小米100克、红糖少许，将龙眼肉、小米置于锅内，放适量清水，先用旺火煮沸，后改用文火煮至粥熟。有养血安神、补虚长智之功效。

但需要注意的是，龙眼虽好，但食用应适量。龙眼性热，吃多了会导致口干，容易上火，因此，通常每天每人吃龙眼最好不要超过15颗。此外，龙眼也并非人人都适宜吃。便秘、小便黄赤、口干舌燥者不宜服用；舌苔厚腻、消化不良、食欲不振者应少食；糖尿病患者、孕妇应禁用。

本文由吉化集团公司总医院营养科副主任医师沈迎建进行科学把关。专家擅长医学减重，肿瘤营养治疗，手术前后的营养治疗及对孕产妇、婴幼儿、亚健康等人群的营养调整，对糖尿病、肾病、高血压病、心脑血管疾病、贫血等患者的营养治疗。