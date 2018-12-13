母乳喂养的宝宝得了湿疹？原因可能与妈妈饮食有关

婴幼儿湿疹是一种发生于婴幼儿时期的常见病，又被称为“奶癣”，最早可发生于2~3个月龄，在宝宝2岁以后，该病的发病概率会降低。婴幼儿湿疹常发生于面颊、额部、眉间、头部，病情严重时，躯干、四肢等也可发病。遗传和环境是婴幼儿湿疹的两大发病因素。近年来，由于生活方式和生活环境的变化，过敏性疾病的发病率呈显著上升趋势，其中，湿疹是过敏性疾病发生、发展中最早出现的问题，一般认为，食物过敏与湿疹发病密切相关。

对于6个月以内的宝宝而言，母乳喂养可降低婴幼儿湿疹的发病风险。不过，临床上经常能见到有些母乳喂养的婴幼儿在未摄入任何辅食的情况下，已经出现湿疹、腹泻等过敏症状。由于婴幼儿正处于身体快速生长、发育的阶段，服用治疗过敏性疾病的药物会对健康产生一定的副作用，而乳汁成分在很大程度上与妈妈的膳食结构有关，有些食物中的过敏物质可通过乳汁影响婴幼儿，诱发湿疹。因此，处于母乳期的妈妈在饮食中应回避高风险食物。

一般来说，对于父母双方中至少有一方存在过敏家族史的婴幼儿来说，如果完全接受母乳喂养，那么在其6个月前，妈妈在饮食上应回避奶制品、水产品等高风险食物，比如鸡蛋、牛奶、蛤蜊、海鱼、海虾、辣椒等，同时不要给婴幼儿添加任何辅食；如果婴幼儿接受混合喂养或人工喂养，那么在其6个月前，饮食中应添加低敏配方奶粉，或经过水解的牛奶蛋白代乳品，以降低过敏发生风险。

值得注意的是，对于婴幼儿而言，营养均衡至关重要，如果妈妈毫无针对性地回避高风险食物，可能导致婴幼儿出现营养不良问题，进而影响其生长、发育，甚至造成身体器官发不良。因此，回避高风险食物也要讲究科学。那么，如何科学地回避高风险食物呢？

1.蛋白质类。牛奶及其制品是孕妇、乳母、婴幼儿最常见的食物，其蕴含的乳清蛋白和酪蛋白也是引起婴幼儿发生食物过敏最常见的过敏源，具有潜在的致命性。同时，母亲的IgG（免疫球蛋白G）水平可经胎盘传递给婴儿，使婴儿发生遗传性过敏。研究发现，妈妈在妊娠晚期大量摄入牛奶可能会增加婴幼儿湿疹的发生率。对于母乳充足的妈妈来说，建议全母乳喂养；对于母乳不足的妈妈来说，建议在14天内补充低敏牛奶蛋白。值得注意的是，有相当一部分对牛奶过敏的婴幼儿同时也对鸡蛋过敏，这部分婴幼儿的妈妈在饮食中也应回避鸡蛋。

2.脂类。脂类食物中含有的多种饱和、不饱和脂肪酸不仅能为人体提供能量，还会影响人体免疫系统，进而影响人体对食物的过敏反应。研究表明，妈妈在妊娠期间补充不饱和脂肪酸可以大幅度降低婴幼儿食物过敏反应的发生，或减轻过敏的严重程度。

3.坚果、谷物。花生、小麦等也可引起人体的过敏反应，这种过敏反应经常出现在婴幼儿早期，并伴随其一生。研究发现，对牛奶或鸡蛋过敏的妈妈如果在妊娠期间摄入花生，会在一定程度上增加婴幼儿过敏风险。如果妈妈不对牛奶或鸡蛋过敏，那么其在妊娠初期食用较多的花生可降低婴幼儿发生过敏的概率。此外，妈妈在妊娠期适量增加小麦的摄入量可以降低婴幼儿发生小麦过敏的风险。对于已经发生湿疹的婴幼儿，在辅食中应适当减少含谷类蛋白质的补充食物。如果婴幼儿对牛奶过敏，那么其应该谨慎食用谷物。

4.维生素。研究显示，蔬菜、水果摄入不足，维生素（包括维生素A、E、D、C等）缺乏，会对过敏性疾病和支气管哮喘的发病率产生影响。对于婴幼儿来说，补充维生素的时间与其发生食物过敏的风险密切相关，在婴幼儿出生3~6个月补充维生素，会增加婴幼儿发生食物过敏的风险。因此，建议妈妈在妊娠期间保证维生素D的摄入，同时，避免婴幼儿在出生6个月内补充维生素或复合维生素，以降低其食物过敏的发生风险。

作者：上海中医药大学附属曙光医院副主任医师、医学博士、硕士生导师沈健

“达医晓护”供稿