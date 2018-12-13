都是酱油为啥叫法不同？生抽、老抽原来有这些区别

酱油是生活中比较常见的调味品之一，在烹饪时加入一定量的酱油，可增加食物的香味，并使其色泽更佳。酱油的种类有很多种，其中生抽和老抽较为常见。那么，这两种酱油在制作工艺和用法上都有什么区别？在食用方面又有哪些注意事项呢？

生抽、老抽是沿用广东地区的习惯性称呼而来的，“抽”就是提取的意思。它们的差别在于，生抽是以优质的黄豆和面粉为原料，经发酵成熟后提取而成的，其滋味鲜美协调，豉味浓郁，体态清澈透明；而老抽是在生抽的基础上，把榨制的酱油再晒制2~3个月，经沉淀、过滤等工序制成的，比生抽更为浓郁。

生抽颜色比较淡，一般情况下呈红褐色，因此常常在拌凉菜或炒菜时使用。生抽的咸味较重，因此在烹饪时需注意使用量。血压高的人群尤其需要注意，在食用生抽的时候应减少食盐的摄入量。老抽适合上色，适用于做红烧肉、烧卤食品以及烹调深色菜肴等。做菜时，要想让菜肴显得好看，需早点放入老抽，但又不能太早，否则会降低老抽的营养价值，应把握好度。

需要注意的是，由于糖尿病患者需要控糖，所以在酱油的选取上，应尽量选择生抽。老抽在制作过程中加入的焦糖量虽然不多，但对于病情较严重的糖尿病患者来说，为了不让病情急速恶化，日常饮食中也应尽量避免老抽的摄入。

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。