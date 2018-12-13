别把洗餐具不当回事 这样洗细菌翻倍还毁肠胃

饭后洗餐具是每个家庭都会做的事情，很多人觉得麻烦就“偷工减料”。然而，错误的清洗方法可能会为食品卫生埋下隐患，那么常见错误的清洗方式有哪些呢？

错误方法一：将待洗的餐具长时间浸泡在水池中

吃饭后把餐具泡在水池里，等到需要用时再洗是很多人洗餐具时的常态。然而，长时间把餐具泡在水池里会造成食物残渣发酵，大量微生物滋生，不但给洗餐具带来不便，还会给身体健康带来威胁。中国农业大学食品科学与营养工程副教授范志红提醒，炒完菜后，应趁锅底还有余热时清洗，油污很容易就清洗掉了；碗筷等餐具用热水泡10分钟左右即可清洗，浸泡时间不宜过长。

有研究单位曾经做了一个实验：在装水的碗和干燥的碗里各放入1克至5克的肉类、鱼、米饭、蔬菜，并放置在室温环境下10个小时，结果前者的葡萄球菌、大肠杆菌数目是后者的7万倍，就算用海绵加洗涤剂清洗，碗碟上还是会有一定数量的细菌残留。所以，将待洗的餐具长时间浸泡在水池中是不可取的，会加速细菌的滋长。

错误方法二：把洗涤剂直接涂在餐具上清洗

有的人觉得把洗涤剂直接涂在餐具上的去油污效果更强，然而，这样不仅会浪费大量水资源，滥用的洗涤剂还会造成水污染，一旦冲洗不干净，人体摄入洗涤剂后会出现腹泻等肠胃不适的症状。

范志红建议，应先将几滴洗洁剂滴到半碗水中，然后用洗碗布蘸着稀释后的水来刷洗，洗干净的餐具应放在另一个漏篮中控干后使用。

错误方法三：餐具摞起来一起洗

油腻腻的餐具摞在一起洗，只会造成互相污染，增加刷洗的工作量。正确的洗碗顺序应该是：先给餐具分类，没油的和有油的餐具分开放，先清洗没油的餐具，油污较多的餐具要最后洗。

作为家庭的一员，我们都有责任把好餐具卫生这一关，守护全家人的健康。

本文由吉化集团公司总医院营养科副主任医师沈迎建进行科学性把关，专家目前主要擅长的疾病营养治疗领域包括医学减重、肿瘤营养治疗、手术前后的营养治疗、孕产妇的营养、婴幼儿营养、亚健康的营养调整、糖尿病、肾病、高血压病、心脑血管疾病、贫血等。