吃橘子籽润肠通便还美容？男子听信谣言险丧命

近日，武汉博仕肛肠医院消化内科来了一位患者吴先生，说自己肠胃撑得难受。消化内科主任邱文胜检查后发现，他的肠道内囤积了大量的橘子籽儿，导致吴先生胃部出现严重胀气。如果治疗不及时，肠胃张力越来越大、缺血坏死，还可能出血，有生命危险，必须立即排除。

据了解，原来吴先生的亲戚送了些橘子过来，恰好闲来无事，吴先生就把这些橘子都吃了。而且他听别人说，橘子籽吃了以后润肠通便，也可以美容也可以补充维生素，他就把籽大量的吞下去了。

很多人吃水果总喜欢大口咬，嚼碎就往下咽，不管有没有籽和核;也有的人出于营养的角度，认为水果籽含营养，不宜浪费，所以直接吃了，但其实这种行为都是很危险的!玉林市第二人民医院消化内科副主任陈世奇陈世奇指出，西瓜籽、葡萄籽、樱桃核、苹果核，偶尔少量误食没有关系;但若为了治疗保健等功效特地去吃水果籽，非但没有太大作用，有些甚至还会影响身体健康。

1.葡萄籽 葡萄籽中的营养难以被吸收，如果嚼碎的话，能被吸收的营养物质剂量微小，而且会有一股涩味。因为葡萄籽中的大量单宁会凝固舌头、口腔和食道表面的蛋白质。

2.石榴籽 石榴籽含有一定量的果酸，可能伤肠胃。

3.樱桃 樱桃的果核被压碎、咀嚼，或者只是轻微的破损，都会生成氢氰酸。轻度中毒症状包括头痛、头晕、意识错乱、焦虑心慌和呕吐。大量的氢氰酸会导致呼吸困难、高血压、心脏跳动过快以及肾衰竭。其他反应包括昏迷、抽搐，最严重的会导致呼吸系统衰竭致死。

一般来说，混杂在果肉里面的细小种子都能吃，比如草莓籽、蓝莓籽、百香果籽、西红柿籽和火龙果籽等，只是人体肠胃无法吸收。而有些水果籽煮熟后相当美味，例如菠萝蜜和榴莲的种子。



参考资料：

①看看新闻《吃橘子不吐籽 男子胀气严重肠胃险些被撑爆》

②广西新闻网《这些水果籽最好别吃 否则有损健康》