走路容易脚痛 自查一下足弓

小杨是一名徒步爱好者，他非常热衷户外活动，但是每次兴高采烈地参加徒步或远行后，便要忍受来自脚底明显的疼痛感与无力感，而平时打篮球也没有小伙伴们跳得高。小杨后来到南医三院足踝外科就诊，最终诊断为扁平足。南医三院足踝外科主任曾参军介绍说，临床上这样的病例还真不少。建议大家平时有类似困扰可以自己检查一下自己的足弓是否异常。青少年如果发现扁平足，建议尽早干预。

什么是扁平足？

曾参军介绍，扁平足通常称为胫后肌腱功能不全，又称平足症，也就是我们常说的平板足、平足、扁平外翻足，泛指各种原因造成的足弓塌陷低平甚至消失，患足跟外翻、足外展无弹性，在行走和站立时容易出现足部疲乏和疼痛症状。

可能很多人对足弓没有概念，足弓是由足部的跗骨、跖骨拱形砌合而成的凸形向上的弓形结构，足底的韧带、肌腱等具有弹性和收缩力的组织构成类似弓弦结构。

足弓可以保证直立时足底支撑稳固性，行走时将身体重力下传至跟骨和跖骨小头，保护足底的血管和神经免受压迫。足弓拱形、韧带的弹性，以及足底肌肉的收缩是维持足弓以及足部弹跳的能动条件。跳跃和高处落地时对地面反弹力有缓冲作用。足弓的功能如果被破坏，人体直立、行走、弹掉等动作就会受到影响。

穿鞋不当也可诱发足弓塌陷

曾参军说，任何骨、韧带、肌肉生理状态异常都可能导致足弓塌陷或消失，其发生原因包括生理性和先天性结构异常、创伤、足部骨病(如类风湿关节炎、骨关节结核、脊髓灰质炎后遗症、脑瘫)，以及后天不良习惯因素如足部长期负重、体重增加、长期卧床所致韧带松弛和肌肉萎缩、穿鞋不当等。

不过，需要注意的是，有的人足部内侧在长期站立或行走后发生疼痛症状而且越来越重，有时候不一定是扁平足，也可能是有足底筋膜炎、拇外翻等足部疾病。

除了去医院检查外，大家平时也可以通过两个简单的方法初步进行自我筛查：

方法一：站立直视法

站立时从足的内侧方观察足部是否具有弓形。一定要是站立位时观察足弓，因为非站立位不负重，姿势型扁平足往往也会呈现出足弓的弧度，让人误以为足弓正常。

方法二：足印检查法

在深色地板或不吸水的地面，用足底沾水或白粉印记，观察足底印记的形状。

学步期这样预防扁平足

在学步前期，曾参军建议孩子赤脚行走；在学步初期，则建议穿着硬底鞋以保护足弓，预防扁平足的发生。很多家长认为孩子应该穿软一点的鞋子才舒服，这其实不利于学步期孩子足部的发育。

平时也可以有意识练习用足底外缘着地行走，避免足部长期处于一种姿势，防止足部疲劳，适当的跑跳动作有助于锻炼足部肌肉，减轻韧带负担。

需要提醒的是，少年儿童不宜穿有跟的鞋，特别是女孩要避免模仿大人穿高跟鞋。

进行功能锻炼可改善扁平足

曾参军介绍，所有的扁平足都可进行功能锻炼，如用足尖写字、足趾夹毛巾、提踵外旋运动等。姿势性和大多数痉挛性平足症可以通过理疗、按摩、加强足内外在肌锻炼以及穿矫形鞋或足弓垫来矫正或改善。

至于那些经过上述锻炼仍然无法达到满意效果的患者，建议尽早到医院就诊，确定治疗方案，尤其是学龄初期(7~9岁)扁平足不能改善者，建议及早进行微创治疗，若学龄初期的扁平足得不到纠正，成年后会慢慢发展成僵硬性扁平足，必须接受复杂的开放手术才能解决。