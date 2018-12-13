冷风来袭谨防“面瘫”

随着大雪节气的到来，气温骤降，冷风寒潮来袭，也进入面瘫高发季。

35岁的陈女士每晚跑步减肥，风雨无阻。近日，在一次迎风跑步后自感面部僵硬，耳后疼痛，没有在意。谁知一觉醒来后，竟出现右侧面部僵硬、口角歪斜、流口水，并且吃饭用不上劲。在湖北省襄阳市中医医院，经过影像学排查后，确诊为周围性面瘫，在该院经过中西结合系统治疗后，陈女士痊愈。

面瘫（周围性面瘫），亦称面神经麻痹、周围性面神经炎，是以面部表情肌群运动功能障碍为主要特征的一种常见病，冬春或秋冬季节是该病的高发时期。面瘫通常发病急速，多发于青壮年，表现为口角偏歪、刷牙或吃饭嘴巴流口水、嘴角夹饭、面部僵硬等。甚至抬眉、闭眼、鼓腮、努嘴等面部动作都无法完成，还有味觉消失，听力过敏或丧失的情况。面瘫属中医“口眼 斜”范畴，多由正气不足，脉络空虚，卫外不固，风寒或风热之邪乘虚侵袭面部阳明、少阳经脉，导致经气痹阻，气血不和，经脉失养，致面部肌肉萎痹不用而致。

湖北省襄阳市中医医院针灸科主任鄢燕介绍，中医针灸是目前临床上治疗面瘫的最好方法之一。针灸可有效疏通经络，调理气血，活血祛瘀，缓解神经炎性水肿，恢复神经传导，减少后遗症。而且针灸治疗越早，越有利于病情的康复。

鄢燕提醒，由于大多数人缺乏对面瘫的重视，极易错过发病初期的最佳治疗期。据统计，每年我国约有65万名患者发病，但仅有15.1%的人群获得准确及时医治。其实，面瘫在发病前常有一些先兆症状，如一侧脸部肌肉发沉、僵硬、睁眼费劲等。因此，当出现面瘫时应及早就医，以免延误病情，发展为难治性面瘫、面部肌肉联动抽搐等严重后遗症。同时，预防面瘫应注意防寒保暖，避免受凉感冒及冷水冷风刺激。寒冷天气出门要带围巾口罩，避免寒风长久吹面；保持足够睡眠，避免晚睡熬夜、过度劳累；运动锻炼，提高机体抵抗力，预防感冒及病毒感染。（魏晓燕 赵婧）