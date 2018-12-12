《2019全球医美消费者趋势报告》发布 中国面部医美人均消费位居榜首

近日，艾尔建中国医疗美容峰会暨乔雅登上市三周年庆典在广州举行。峰会现场发布了《2019全球医美消费者趋势报告》，报告显示，中国消费者在面部医美治疗上花费最高，人均近690美元。

艾尔建全球副总裁、中国区总裁王 炜致辞

在本次峰会上，艾尔建发布《2019全球医美消费者趋势报告》，覆盖全球17个国家和地区，样本量为31753，旨在了解医美消费者的最新消费趋势。报告显示，60%的中国消费者在乎外貌，并认为其有助于增强自信心。其中，42%的中国消费者对于注射填充剂有一定了解，高于全球平均水平。此外，与英国、巴西、加拿大相比，中国消费者在面部医美治疗上消费最多，人均近690美元。

但报告也同时指出，70%的医美消费者流失于了解与咨询阶段之间，也就是说有许多医美消费者未能深入了解医美知识。此外，61%的中国消费者更担心安全问题，担心有副作用或并发症。

艾尔建全球副总裁，中国区总裁王 炜在致辞中表示，艾尔建为专业医生提供系统性培训，助力提升行业整体的知识结构与技术水平。同时，结合消费市场深入解析，希望引领产业从认知到技术实力的全方位升级，带给医美消费者全新的求美体验。

上海交通大学医学院附属第九人民医院整形外科主任医师王 丹茹也表示，对于专业医生而言，不断实现自身医疗技术的优化是对于患者与医美消费者的重要责任，而其中医美领域的专业培训更为关键。通过系统性的培训，专家与医生不仅能够达成在医美领域的深度交流，更能提升医生的实践技巧以及对于面部解剖领域的前瞻性认知，从而更好地服务于医美消费者。

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