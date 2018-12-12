高血压患者要控制好心率

视频回放：控制心率是对抗高血压的新“武器”

心率和高血压之间有着十分密切的关系，心率快的人容易患血压高，血压高的患者也容易出现心率高的情况。现如今，心率管理已经成为高血压患者降压治疗的新靶点，控制好心率对于高血压患者来说百益无一害。

如今国内外有着许多相关研究，高血压合并心率增快的患者与单纯高血压患者相比远期的死亡率有着明显增加，所以高血压患者控制好心率是很有必要的。那么心率该如何控制呢？该控制在什么样的范围内呢？

高血压患者静息心率应控制在每分钟80次以下

一个单纯的高血压病人，静息心率超过80次与静息心率不到80次的患者相比，远期的死亡率有着明显的增加，如果高血压的病人合并心率增快，不仅是要控制血压，还要要控制心率。心率最好是控制在静息状态下小于80次，或者通过24小时的监控，平均心率低于75次。

像高血压这种慢性疾病往往都是与许多疾病交织在一起，很多患者不仅有高血压，还合并有冠心病、心功率衰竭、肾脏疾病等，像这种情况的患者更需要控制好心率，像冠心病合并急性冠心病综合症的人群，静息状态的心率要控制在50-60次之间。

高血压患者该如何控制心率

对于高血压患者的心率管理，首先要了解高血压患者心率增快的原因，有生理性原因、病理性原因、药物性原因及心血管疾病。对于确认高血压伴静息心率增快的患者，应首先排查引起心率增快的基础疾病及其他因素，如贫血、甲亢、焦虑等，如存在，宜首先针对原发疾病和因素进行治疗。

血压伴有单纯心率增快的患者应该做到以下几点：

1.渐进性的增加体育锻炼，尤其是有氧运动。

2.进行膳食干预、控制体重、戒烟戒酒、不宜大量饮用咖啡和浓茶。

3.在医生的指导下进行药物治疗。

高血压与心率之间存在着千丝万缕的关系，若是想要控制好高血压，减少心血管事件的发生，就必须要控制好心率，只要控制好心率，就能有效的控制好高血压。

长按识别二维码 下载人民好医生客户端

专家简介：宋现涛，医学博士、主任医师、教授、博士研究生导师；首都医科大学附属北京安贞医院心内一科A区主任。

擅长：复杂冠心病患者的介入诊断与治疗，联合使用无创辅助检查手段与有创的腔内影像学技术及功能学检查对冠心病患者进行综合治疗。

出诊时间：每周一下午、周三上午 每周一上午（特需门诊 需要预约）