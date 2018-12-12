北京中医医院创新服务举措 改善患者就医体验

从“能看病”到“好看病”，从“看上病”到“看好病”，这就是患者看病需求的新变化。2018年1月4日，《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》发布，提出了2018—2020年，进一步巩固改善医疗服务的有效举措，将其固化为医院工作制度，不断落实深化。近日，首都医科大学附属北京中医医院（以下简称“北京中医医院”）院长刘清泉做客人民网，就“多种创新医疗服务形式并举，提高百姓就医的获得感”这一话题与广大网友进行了在线交流。

首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉

以医联体为载体，打造“顺义模式”

据刘清泉介绍，北京中医医院探索医联体的时间较早，从2013年开始，就以托管的模式，托管了顺义区中医医院，并将三级医院管理模式与管理理念引入该院，派出专家团队，在该院开展科室联合建设、重点专科/学科建设、名老中医查房、联合开展科研、实施新的绩效考核方案等重点工作，使其医疗服务能力不断提升。值得注意的是，2015年，顺义中医医院晋升为三级甲等中医医院。

此后，该院又托管了延庆县、平谷区、怀柔区3所区级中医医院，公立医院托管模式带动区域医疗发展，惠及百姓健康。

在访谈现场，刘清泉说，通过这样一系列改革后，原来需要从顺义来北京中医医院就医的患者，在顺义区即可挂上专家号，让患者少跑路的同时，也为患者节省了医疗费用，提升了患者的就医满意度。

传承中医护理，营造有温度的就医环境

那么，北京中医医院在改善医疗服务方面，到底有何独到之处呢？访谈中，刘清泉表示，医院这些年来一直致力于挖掘、传承和弘扬中医的优势。以护理为例，医院将中医皮肤科与外科几十年积淀下来的护理经验进行总结，挖掘和整理，打造燕京中医护理名术，形成燕京中医护理传承体系。将退休的护理专家返聘回来，传授经验，指导年轻护理人员。开设燕京疮疡、乳腺、皮肤等5个中医护理门诊，对皮外科常见病如糖尿病足溃疡、乳痈、带状疱疹、湿疮等疮面，采用极具中医特色的护理方法进行治疗。

值得一提的是，为加强中医护理文化建设，该院以“主题护理”为依托，各科室选择1-2个优势病种，建立病友会。刘清泉介绍到，比如肿瘤科就专门针对肿瘤患者，成立了一个病友会“心莲家园”，用我手牵您手，共步治疗康复路；用我心换您心，共谱和谐医患情。

邮寄中药服务，患者取药足不出户

那么，在药学服务方面，该院又有哪些不一样的服务呢？刘清泉在现场给网友分享了以下几点：

首先，在该院门诊大厅开设了用药咨询中心，并有相关临床药师患者释疑解惑；

再者，医院与中国邮政速递物流公司(EMS)合作，开通中草药、代煎汤药、病历的特快专递服务，这一举措极大地满足了患者的需求，尤其方便了上班族、老弱及外地患者。

最后，该院对门诊患者的代煎药服务进行了全面的系统管控升级改造，形成了饮片处方调剂、浸泡、煎煮、包装、发药等全过程的智能管控，煎药用水使用净水装置过滤后的纯净水，从而大大提高煎药质量、保证药品安全有效。（蔡熊更）