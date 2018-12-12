别让甲状腺结节成为你的心结

每年体检，人们最怕的就是体检报告上会显示什么异常。甲状腺结节作为近几年检出率越来越高的“异常”，让不少人感觉如临大敌，成为很多人心中的一块大石头。

甲状腺结节会癌变吗？放任不管可能有什么后果？2018年12月13日（周四）下午14:00-14:40，江苏省人民医院内分泌科主任医师 武晓泓将在人民好医生App进行视频、图文直播，并在线解答大家关于甲状腺的问题，教您如何保护好它。

专家简介：

武晓泓，江苏省人民医院内分泌科主任医师、教授、博士生导师；中华医学会糖尿病学分会青年委员、中国研究型医院学会糖尿病学专业委员会委员、中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会委员、中国医师协会科学普及分会甲状腺科普专委会副主任委员、中国抗癌协会甲状腺癌专业委员会委员、中国医疗保健国际交流促进会甲状腺疾病分会委员等；

擅长：甲状腺结节临床评估（包括超声鉴别、细胞病理及分子诊断）及良性病变的非手术治疗、难治性甲亢和甲减、内分泌肿瘤（包括垂体疾病、甲状旁腺及肾上腺等）的临床诊治、糖尿病筛查（包括单基因突变型糖尿病的诊断）、胰岛功能评估、并发症及合并症的防治等。

出诊时间：周二下午，周五上午。

甲状腺有什么“神奇”功能

甲状腺是脖子上的“发动机”，甲状腺位于脖颈前方正中部位，形状酷似展翅的蝴蝶，紧贴在气管前方。它掌管着甲状腺激素分泌，是身体代谢活动的调控员。但凡缺了或多了这种激素，人体的能量代谢、体温、心、脑、肌肉和其他器官就都不能正常工作。

甲状腺结节离癌症有多远？

甲状腺结节是甲状腺内组织结构异常团块，像绳子打的结，所以叫甲状腺结节。甲状腺结节的发现率很高，其中约85%-95%为良性，大部分不需要治疗。

需要提醒的是，就算甲状腺结节是良性的，它在一生当中也有10%-15%癌变可能性，因此同样需要重视。

超声诊断报告书，别再瞎琢磨

目前超声医生常用TI-RADS（Thyroid imaging reporting and data system for ultrasonography，甲状腺影像报告和数据系统)下结论。

TI-RADS分为6级。

0级：临床疑似病例超声无异常所见，需要追加其它检查。

1级：阴性，超声显示腺体大小、回声可正常，无结节、亦无囊肿或钙化。

2级：检查所见为良性，恶性肿瘤风险为0％，通常囊性结节及囊性为主的囊实性结节归于此类，不需要处理，每年复查超声即可。

3级：可能良性，恶性肿瘤风险为<5％，密切观察（每半年复查即可）。但若肿块较大，大于4cm可考虑手术。

4a级：恶性的可能比例为5～10％。小于1cm，可观察，大于1cm通常需要穿刺进一步明确。

4b级：恶性的可能比例为10～50％。小于0.5cm可观察，大于0.5cm建议穿刺明确。

4c级：恶性的可能比例为50～85％，穿刺或者直接手术。

5级：提示癌的可能性最大，大于85%，可直接手术。

6级：已经细胞学确诊为癌。

如何提问和收看直播：

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重要提示：

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