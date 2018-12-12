政策利好问题突出 民营医院稳定发展如何“破局”

人民网北京12月12日电（杨迪 董童）近年来，社会办医成为我国医疗卫生事业改革的亮点和关键点。民营医院作为社会办医的重要组成部分，得到持续、快速地发展。据国家卫健委发布的数据显示，截至2018年9月底，我国共有医院3.2万个，其中公立医院12109个，民营医院20011个,比公立医院多7902个。民营医院总量与2017年相比增加1252个，比2016年增加3579个，呈现“井喷”式增长态势。

但是，与民营医院的迅猛发展相对应的是，近年来民营医疗服务市场经营行为不规范、损害消费者权益等问题屡屡被曝光，医患纠纷、消费投诉案件不断上升。反复被置于“风口浪尖”之上的民营医院，该如何“破局”才能继续稳步前行？围绕这一话题，人民健康近日展开了采访调研。

政策利好问题突出 民营医院的成长“阵痛”

随着新医改政策的大力推行，近年来，我国的多元化医疗体制得以快速发展。在政策放开的同时，也为社会资本进入医疗服务行业提供了更多的机遇。

2017年1月，国务院印发《“十三五”卫生与健康规划》，提出放宽社会力量举办医疗机构的服务领域要求，支持社会力量以多种形式参与健康服务；同年5月，国办发布《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》，提出到2020年打造一大批有较强服务竞争力的社会办医结构，逐步形成多层次多样化医疗服务新格局；2018年6月，国家卫健委发布《关于进一步改革完善医疗机构、医师审批工作的通知》，提出深化“放管服”改革，二级及以下医疗机构设置审批与执业登记“两证合一”。

一系列政策的颁布实施，为社会资本释放了诸多利好信号，准入门槛降低促使更多的民营医院如雨后春笋般应运而生。但与此同时，也有一些“黑心”民营医院从中看到“赚钱”的机会，抛弃职业道德、罔顾医疗诚信，向真诚求医的患者们屡屡伸出“黑手”。

有媒体报道，患者梁先生到一家民营医院诊治男科问题，在手术过程中医生又增加项目，甚至现场打开手机支付页面，让患者通过微信转账……又如，湖南益阳康雅医院涉嫌广告过度宣传; 遵义欧亚医院骗取患者高额费用；沈阳两家民营医院通过雇“病人”虚假住院、伪造病历来骗取巨额医保基金，等等……随着民营医院的快速增长，越来越多的负面新闻不断被曝出。

医院骗保、虚假宣传、高额收费，令人触目惊心的案例频繁发生，令许多患者对民营医院产生“信任危机”、望而却步，同时也让那些坚持规范化运营的民营医院口碑“蒙羞”，甚至面临生存的挑战。

人才和服务良莠不齐 民营医院发展需补“短板”

纵观民营医院开放准入的20余年，其作为市场经济的产物，可以优化医疗资源配置、促进市场良性竞争，既对满足公众医疗需求发挥了重要作用，又对公办医疗机构形成了有力补充。那么究竟是何原因，导致民营医院出现如此多的“乱象”呢？

“现在民营医院数量虽然增加了，但床位、服务量、手术、收入等增加的速度却没有跟上，而且缺乏领军人才。” 对于这一现象，北京陆道培血液病医院执行院长李定纲表示，我国民营医院在医疗质量和医疗技术能力，特别是专科服务能力水平上仍然良莠不齐，与公立医院相比，尚存在较大的提升空间。

据社会文献出版社出版的《民营医院蓝皮书：中国民营医院发展报告(2017)》数据显示，2016年公立医院医务人员总数为533.95万人，同期民营医院医务人员总数为120.26万人，仅占公立医院的22.52%，医务人员在总量上不占优势。

而国家卫健委发布的《2018年1-9月全国医疗服务情况》中则指出，2018年1至9月，全国医院总诊疗人次达26.3亿,其中公立医院22.4亿人次，民营医院3.8亿人次（占接诊总数的14.4%）；2017年公立医院诊疗人次为29.5亿，民营医院为4.9亿人次（占接诊总数的14.2%）。由此可见，虽然民营医院开办数量已经超过公立医院，但是其接诊能力仍与公立医院有很大差距。

此外，与民营医院采取高收费政策不匹配的，是一部分民营医院的服务水平。一位曾在民营医院遭遇高收费的患者向人民健康诉说了自己的经历。他表示，自己家附近就有一家民营医院，一天因为腹部不适去该医院就诊，结果各种检查费用加起来花了几千元不说，护士的服务态度也存在问题。不仅爱搭不理的，而且几乎就是训斥的语气。

全国人大代表、香港中文大学眼科名誉教授林顺潮指出，要鼓励真正有实力的民营医院发展，特别是在优质的医生资源上，公立医院和私立医院的医疗服务能力要大体相当，达到一种平衡，患者才会有更多选择空间。

在北京朝阳糖尿病医院院长王执礼看来，民营医院的发展是要经过一个过程的。第一是自身要越来越规范、越来越专业的过程；第二是老百姓认知的过程；第三是主管部门管理方面的调整过程。此外，民营医院要想健康持续的发展，必须得有诚信，而且要满足患者看病的期望，在提高医疗质量上下功夫。

监管力度加大 民营医院发展还需“自身硬”

“民营医院的不规范行为被曝光后，希望能得到有效遏制。”有网友在谈到对民营医院乱象的看法时表示，呼吁相关职能部门加强有效监管，不让这些坑害患者的医疗行为继续发生。

针对我国民营医院整体上处于小规模、低水平、多而不强的发展阶段的情况，国家卫健委综合监督局副局长何翔在日前召开的“全国非公立医疗机构行业自律工作座谈会”上指出，作为政府监管部门，近期重点工作任务是认真贯彻落实好《国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》。要强化多元化的主体责任，积极推动构建机构自治、行业自律、政府监管、社会监督的综合监管体系，方方面面的主体责任都要落实。特别是要充分发挥行业协会的自律作用，强化医疗机构举办者落实依法执业和诚信经营的主体责任，守住底线。还要进一步健全社会监督制度，完善投诉举报工作，邀请社会各界参与监督。这样才能构建社会共治格局，社会办医也才能形成健康可持续的发展态势。

在地方层面，今年以来，各地卫计委先后开展了多次医疗欺诈专项整治行动。河北、上海、重庆、山东等省市均出台相应的监管办法。如山东省出台《山东省医疗机构不良执业行为记分管理办法》，对各辖区的医疗机构的执业行为进行量化管理，规范医疗机构执业行为; 重庆市发布《重庆市健全现代医院管理制度实施方案》，强调重点加强对各级各类医院医疗质量安全、医疗费用以及大处方、欺诈骗保、药品及耗材回扣等行为的监管等。

随着国家监管力度的不断加大，一些规模实力较强的民营医院也在逐步走向合法化、规范化经营,毕竟“打铁还需自身硬”。

中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长郝德明表示，作为行业协会，要在政府的领导下做好行业自律，进一步促进社会办医规范健康发展。他建议，应尽快建立非公立医疗卫生领域的政府监管、机构自治、行业自律和社会监督机制，进一步规范医疗服务和执业行为，确保医疗质量安全，更好的保护人民群众生命和健康。

一位民营医院的负责人则认为，仅仅依靠政府加强监管还远远不够，民营医院也应在自身上下功夫，要重视人才培养逐步形成人才梯队，完善规章制度加强管理，并制定行之有效的医疗质量控制和持续改进的工作方案，健全质控体系、落实医疗质量和医疗安全的核心制度。规范好经营行为，才能作为公立医院的有效补充，从而逐步受到大家的欢迎。

“高端民营医院收费虽然偏高，但是花了钱，就可以享受到相对应的高质量服务。除此之外，民营医院的人比公立医院少多了，办相应的手续时也不用排队，减少了许多麻烦。”一位选择在某知名民营妇产医院生产的妈妈建议，要鼓励有实力的民营医院发展，让市场竞争去淘汰那些无良的“黑心医院”。

山东市立医院控股集团董事长王世宾指出，民营医院要取得持续和健康的发展，自身要遵守办医规律，坚持以病人为中心，心中想着病人的利益，遵守相关的法律法规，规规矩矩办医，踏踏实实做事，让病人看病方便、体验好，这样才能赢得病人的信任，同时也是为医院的发展赢得希望和机会。