国家药监局：资生堂产普盈丝系列染膏P13不合格 生产企业称系假冒产品

人民网北京12月12日电（董童）11日，国家药监局于官网发布《关于80批次化妆品不合格的通告》（以下简称《通告》）称，经四川省食品药品检验检测院等检验，标示为广州市汉邦化妆品有限公司等29家企业生产（代理）的80批次化妆品不合格。其中，资生堂专业美容美发株式会社生产，资生堂（中国）投资有限公司（原产国：日本）为经销商的普盈丝系列染膏P13，检出标签及批件未标识的染发剂4-氨基-2-羟基甲苯、间苯二酚、4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐。生产企业声称为假冒产品。

有关情况通告如下：

涉及的标示生产（代理）企业、不合格产品为：广州市汉邦化妆品有限公司生产的昌義生态汉邦染发膏（葡萄酒红色4.45），昌義生态汉邦染发膏（咖啡色5.75），昌義生态昌义清水护理黑发焗油膏（自然黑），汉邦染发膏（绚丽紫红色7.66），汉邦染发膏（巧克力色6.77），汉邦染发膏（葡萄酒红色4.45），昌義生态昌义汉邦护理染发膏（金棕色），昌义汉邦护理染发膏（栗棕色），昌义汉邦护理染发膏（棕黑色）和昌义汉邦染发膏（自然黑色），广州市倩雅丝精细化工有限公司生产的发彩染发膏，发彩染发膏7/77，发彩染发膏·可莉秀，发彩染发膏·侬菲低氨系列棕黑色22/0，发彩染发膏·可莉秀（6-55紫红色）和GZFACAI 发彩染发膏·时尚玩艺，广州俪凝化妆品有限公司生产的俪缇多效极致磁护染膏（葡萄紫4-22），俪缇多效极致磁护染膏（葡萄酒红6-66），俪缇多效极致磁护染膏（金黄色8-33）和俪缇染发膏，广东圣薇娜精细化工有限公司生产的圣薇娜彩色焗油（葡萄酒红）（呼吸7/45），圣薇娜彩色焗油（亚麻色）（呼吸66/0），圣薇娜彩色焗油（红色）G3 3/66，圣薇娜彩色焗油（棕色）（呼吸4/5）和圣薇娜彩色焗油（红色）（呼吸44/66），广东瑞虎精细化工有限公司生产的军医生瑞虎一洗黑洗染香波（黑色），瑞虎一洗黑洗染香波，瑞虎一洗黑洗染香波（黑色），瑞虎一梳黑（瑞虎染得快染发膏（自然黑））和RUIHU瑞虎 染得快染发膏（自然黑），广州楚颜化妆品有限公司生产的楚颜专业染发焗油膏（自然黑），楚颜专业染发焗油膏（黑色）和自然世家本草植物焗油染发霜（自然黑），广州市新霸化妆品有限公司生产的楚宜·古方世家五贝子一洗黑染发膏（自然黑）新派染发膏（自然黑色），楚宜·古方世家牛油果五贝子一洗黑染发膏（自然黑）新派染发膏（自然黑色）和新派染发膏（自然黑色），广州市艾娜斯化妆品有限公司生产的巧克力苾美斯染发膏（摩卡棕色），ALWAYS水疗抛光蜡染（铜棕色）和苾美斯蜂胶盈润健康染发霜，广州市浩鑫精细化工有限公司生产的浩鑫染发膏（棕色）和AC-KK紫香亮彩染发膏（7/31棕色），广州威妮雅化妆品有限公司生产的金竹堂染发霜，金竹堂染发膏和金竹堂染发膏（自然黑），广州御采堂化妆品有限公司生产的韩金靓清水黑发啫喱（黑色），百虹水晶清水黑发啫喱（2.0），御采堂染发膏（葡萄紫色）和御采堂染发膏（自然黑色），广州汉雅化妆品有限公司生产的汉雅润黑染发露（黑色），广州丽臣精细化工有限公司生产的丽臣染发膏和丽臣染发膏紫色（葡萄紫），广州赛丝化妆品有限公司生产的特朗美染发膏（自然黑）和特朗美染发膏，广州市帅影化妆品有限公司生产的帅影染发膏（金黄）和帅影氨基酸复合营养精华焗油乳（帅影染发膏（自然黑）），鹤山市邦丽精细化工有限公司生产的6/66梦佩丝染发膏和5/22梦佩丝染发膏，广州市发爵士精细化工有限公司生产的发爵士染膏（灰色）和Fajaz发爵士染膏（棕色），广州市发雅丝精细化工有限公司生产的紫色丽人炫彩亮丽染发霜[酒红Red Wine6.45]，紫色丽人炫彩亮丽染发霜[褐黑BrownBlack3.0]和发雅丝染发霜（咖啡黑），广州市白云区小四郞化妆品厂生产的小四郞染发膏（咖啡色），广州市比倩日用化妆品有限公司生产的百事可可比倩染发焗油膏（酒红色），广州市彩运来化妆品有限公司生产的盛彩源染发膏（自然黑），广州市妆典美容用品发展有限公司生产的妆典染发膏-栗棕色，广州市白云区丰彩化妆品厂生产的丰彩染发膏（紫红色），资生堂（中国）投资有限公司代理的普盈丝系列染膏P13，浙江章华保健美发实业有限公司生产的章华汉草国色天香·自然黑 章华护染焗油2.0，广州德洛莉丝生物科技有限责任公司生产的Deluolisi德洛莉丝染发霜（黑色），广州嘉瀛化妆品有限公司生产的嘉瀛染发膏，广州市采奴化妆品有限公司生产的采奴染发焗油膏8.33，广州市白云区伊贝诗精细化妆品厂生产的千恋染发膏（自然黑）。

其中，经生产（代理）企业所在地食品药品监管部门现场核查，标示广州市汉邦化妆品有限公司生产的昌義生态汉邦染发膏（葡萄酒红色4.45），昌義生态汉邦染发膏（咖啡色5.75），昌義生态昌义清水护理黑发焗油膏（自然黑），汉邦染发膏（绚丽紫红色7.66），汉邦染发膏（巧克力色6.77），汉邦染发膏（葡萄酒红色4.45），昌義生态昌义汉邦护理染发膏（金棕色），昌义汉邦护理染发膏（栗棕色），昌义汉邦护理染发膏（棕黑色）和昌义汉邦染发膏（自然黑色），广州市倩雅丝精细化工有限公司生产的发彩染发膏，发彩染发膏7/77，发彩染发膏·可莉秀，发彩染发膏·侬菲低氨系列棕黑色22/0，发彩染发膏·可莉秀（6-55紫红色）和GZFACAI发彩染发膏·时尚玩艺，广州俪凝化妆品有限公司生产的俪缇多效极致磁护染膏（葡萄紫4-22），俪缇多效极致磁护染膏（葡萄酒红6-66），俪缇多效极致磁护染膏（金黄色8-33）和俪缇染发膏，广东圣薇娜精细化工有限公司生产的圣薇娜彩色焗油（红色）G3 3/66，圣薇娜彩色焗油（棕色）（呼吸4/5）和圣薇娜彩色焗油（红色）（呼吸44/66），广州楚颜化妆品有限公司生产的楚颜专业染发焗油膏（自然黑），楚颜专业染发焗油膏（黑色）和自然世家本草植物焗油染发霜（自然黑），广州市新霸化妆品有限公司生产的楚宜·古方世家五贝子一洗黑染发膏（自然黑）新派染发膏（自然黑色），楚宜·古方世家牛油果五贝子一洗黑染发膏（自然黑）新派染发膏（自然黑色）和新派染发膏（自然黑色），广州市艾娜斯化妆品有限公司生产的巧克力苾美斯染发膏（摩卡棕色），ALWAYS水疗抛光蜡染（铜棕色）和苾美斯蜂胶盈润健康染发霜，广州市浩鑫精细化工有限公司生产的浩鑫染发膏（棕色）和AC-KK紫香亮彩染发膏（7/31棕色），广州御采堂化妆品有限公司生产的韩金靓清水黑发啫喱（黑色），百虹水晶清水黑发啫喱（2.0），御采堂染发膏（葡萄紫色）和御采堂染发膏（自然黑色），广州汉雅化妆品有限公司生产的汉雅润黑染发露（黑色），广州丽臣精细化工有限公司生产的丽臣染发膏，广州赛丝化妆品有限公司生产的特朗美染发膏（自然黑）和特朗美染发膏，广州市帅影化妆品有限公司生产的帅影染发膏（金黄）和帅影氨基酸复合营养精华焗油乳（帅影染发膏（自然黑）），广州市发爵士精细化工有限公司生产的发爵士染膏（灰色）和Fajaz发爵士染膏（棕色），广州市发雅丝精细化工有限公司生产的紫色丽人炫彩亮丽染发霜[酒红Red Wine6.45]，紫色丽人炫彩亮丽染发霜[褐黑BrownBlack3.0]和发雅丝染发霜（咖啡黑），广州市比倩日用化妆品有限公司生产的百事可可比倩染发焗油膏（酒红色），广州市白云区丰彩化妆品厂生产的丰彩染发膏（紫红色），资生堂（中国）投资有限公司代理的普盈丝系列染膏P13，浙江章华保健美发实业有限公司生产的章华汉草国色天香·自然黑 章华护染焗油2.0，广州德洛莉丝生物科技有限责任公司生产的Deluolisi德洛莉丝染发霜（黑色），广州市采奴化妆品有限公司生产的采奴染发焗油膏8.33，广州市白云区伊贝诗精细化妆品厂生产的千恋染发膏（自然黑）等相关批次产品，生产企业声称为假冒产品。

上述不合格产品及相关企业违反了《化妆品卫生监督条例》《化妆品标识管理规定》等相关法规的规定。国家药品监督管理局要求广东、上海、浙江省（市）药品监督管理部门核实后依法督促相关生产（代理）企业对已上市销售相关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理；要求甘肃、广西、贵州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江西、内蒙古、宁夏、山东、山西、陕西、四川、新疆、云南、浙江省（区）药品监督管理部门责令相关经营单位立即采取下架等措施控制风险，对涉嫌假冒的产品，要深查深究其进货渠道，对违法违规行为，依法予以查处，涉嫌犯罪的依法移交公安机关。上述省级药品监督管理部门自通告发布之日起3个月内公开对相关企业或单位的处理结果，相关情况及时在国家化妆品抽检信息系统中填报并报告国家药品监督管理局。