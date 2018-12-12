体检检验脂肪肝，一般可通过血清检查、B超或CT、MRI来诊断。如B超、CT可发现肝脏轻度或中度肿大；一些病人的血清检查会显示转氨酶偏高、血脂偏高、尿酸高、低密度脂蛋白升高；弥漫性脂肪肝在B超图像上会显示出高回声斑点。

中山大学附属第三医院肝病科主任医师谢冬英教授表示，脂肪肝是一种常见的临床疾病，但不是一种独立的疾病。它是由各种原因引起的肝细胞内脂肪堆积过多的病变。一般来说，脂肪肝属于可逆性疾病，早期诊断并及时治疗可以恢复正常。

久坐不动好口福易致脂肪肝

白领、出租车司机、职业经理人、个体业主、政府官员、高级知识分子、经常应酬者、喜爱外卖/饮料者等，十个体检九个都有脂肪肝，这主要和他们不良的生活方式有关。

朝九晚五的工作性质使得他们无暇参加体育运动，社会交际应酬多，“口福”致使营养过剩，加上久坐不动活动量较少，不能消耗体内多余的热量，导致体内过剩的营养转换成脂肪，储存在人体不该储存的部位，如腹腔、心脏、肝脏等。脂肪长期堆积于肝脏超过肝脏重量(湿重)的5%，脂肪肝就诞生了。

脂肪肝最基本的治疗是控制体重

谢冬英教授解释，按照致病原因来分类的话，脂肪肝分为肥胖性脂肪肝、酒精性脂肪肝、快速减肥性脂肪肝、营养不良性脂肪肝、糖尿病脂肪肝、药物性脂肪肝、妊娠脂肪肝及其他疾病引起的脂肪肝等。

脂肪肝最基本的治疗是控制体重。体重下降大于3%，肝脏脂肪含量会改善；体重下降大于7%，肝脏炎症会改善；体重下降大于10%，肝脏纤维化会改善。所以，控制体重是治疗脂肪肝很重要的一种措施，甚至有部分病人通过控制体重达到逆转脂肪肝的作用。

目前主要是通过饮食及运动控制体重，即平常说的“管住嘴迈开腿”，饮食控制体重效果更加明显，配合运动效果会更好。

（一）通过控制饮食治疗脂肪肝

纠正不良生活方式或行为（如尽量减少在外吃饭、少喝饮料、少喝酒），尽量克服舌尖上的“享福”，推荐中等量热量限制，肥胖成人每天热量摄入减少500-1000千卡；改善饮食结构，建议低糖低脂肪饮食习惯，多吃蔬菜；早餐要吃好，中餐要吃饱，晚餐要吃少。

（二）通过运动来治疗脂肪肝

并非所有的脂肪肝患者都适宜参加体育运动。那些营养不良、药物、酒精、毒物和妊娠所致的脂肪肝患者，以及营养过剩性脂肪肝伴有心、肺、脑、肾等合并症者，不宜参加剧烈运动，可在医生指导下进行适量运动。

最好的运动方式是步行，起初可以每日步行半小时，进而快步行走，并阶段性地增加运动量，一般不要一个人单独行动，要有家人或熟悉的运动伙伴陪同。还应该随身携带急救药物和健康记录卡，以便出现紧急情况时，医生能迅速了解病情，及时用药。

没有运动禁忌症的一般人群，建议多做中等量（运动当量4.0MET左右）的有氧运动，如慢跑、中快速步行、骑自行车、游泳等。每周运动5天，每次运动时间30分钟至60分钟，运动时心率为（170-年龄）次/分，心率可通过运动手环来测试都可以；另外每周最好加2次轻至中度阻力性肌肉运动（举哑铃、俯卧撑等），以获得更大程度的代谢改善。