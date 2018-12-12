天冷运动热！跑友们避免受伤看过来

刚刚结束了寒冬下数万人热跑的“广马”，是一场全民狂欢的盛宴。近年来马拉松运动赛事频繁，跑马已经成为都市运动新宠。但专家提醒，马拉松作为长距离长时间的高消耗跑步运动，无论在训练和比赛中都会出现一些伤病及意外，除会致猝死之外，还有很多运动损伤。而冬季更易受伤。普通的跑者该如何预防呢？南方医科大学第三附属医院运动医学科副主任曾春为你支招。

NO1：提高身体素质是预防运动损伤的基础。

NO2:正确的姿势对损伤的预防非常重要，核心肌群的训练可以使跑步的时候有一个正确的姿势，包括腹肌、腰背肌、髋关节周围肌肉、股四头肌等。

NO3:跑前热身运动很必要，特别是日常活动少的人，突然剧烈运动，容易扭伤。热身容易被大家忽视，调动身体肌肉的反应性，让沉睡的肌肉苏醒，每一个活动的动作都是全身肌肉的协调，让肌肉热起来，然后再去活动，包括扭伤等急性损伤的概率少一些。循序渐进的热身活动，从低强度到高强度，让肌肉调动起来，热身活动包括高抬腿跑、各个关节的拉伸、侧向跑、变速跑等。

NO4：一些本身有慢性损伤疾病的跑友，最好治好后再跑。这部分跑友往往有以下症状：活动能力比一般正常人差，如爬山、上楼梯关节容易出现酸痛；关节里有游离体，反复出现绞索（活动中经常卡住）；关节活动受限，反复酸痛，影响正常运动；关节不稳，不能发力，特别是起和停的时候发力差。如出现这些情况，很有可能是半月板和韧带的损伤。还有一些髌骨轨迹不良、髌骨脱位的病人膝前痛出现的概率更高，运动的能力更差，这些患者一活动膝关节就不舒服。上述人群应先到医院诊断治疗后，再进行慢跑锻炼。