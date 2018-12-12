唇炎反复， 寝食难安，怎么办？

受访专家：广东省中医院副院长、教授张忠德

医案

苏女士，33岁，唇炎反复发作半年多

苏女士33岁，一个反复发作难缠的疾病困扰了她半年多。半年前她在一次使用唇膏之后，嘴唇、口角都开始脱皮、肿胀，甚至后来还出现剧烈的疼痛以及糜烂。一开始她担心是唇膏的问题，但不用唇膏后，症状仍反复出现，甚至颈部也长出红色的散在皮疹。令她寝食难安。多方求治，症状却未见好转。便特地从中山跑来找德叔求治。一进诊室，苏女士青肿的双颊、深黑的眼眶以及干燥、鲜红的嘴唇就映入了德叔的眼帘。

德叔解谜

饮食不当，外湿内湿一起为患

苏女士平素生活在岭南之地，饮食结构及气候都容易让人体感受湿浊之邪，湿浊停留在我们水液的中转站——脾，导致脾的工作量增加并超过其负荷，使脾逐渐变得衰弱。因此出现胃口差、消化不好、大便烂的症状，这是典型的脾气虚弱。中医讲的脾——其华在唇，虚弱的脾遇上了刺激性较强的化妆品，便让此时节盛行的邪气得以突破。导致了嘴唇、口角出现脱皮、糜烂等一系列的症状。治疗上以健脾燥湿止痒为主，苏女士服用中药第3天，胃口、睡眠都有所改善，继续服药6剂后，嘴唇的脱皮明显缓解，后间断门诊治疗近3个月，至今已半年没发作。

预防保健

调节情绪加上穴位刺激

大雪时节，气温较低，但白天依然阳气很足，德叔建议，唇炎急性发作期，不宜服用过多温补滋补食物，以免助阳生热。建议苏女士这段时间除了重点顾护脾胃，要保证饮食清淡，忌食生冷、辛辣、油腻之品之外。多到户外活动，有利于加强脾胃功能。另外，需要改正自己咬、舔嘴唇的习惯，嘴唇干燥时可以用少量的徐长卿、白薇煮水或蜂蜜外涂嘴唇、口角的糜烂处或者身上的皮疹处，少量多次地涂抹，以保证嘴唇的湿润。还可以用拇指指腹以来回揉按曲池、合谷穴，以有酸胀感为宜，每个穴位按揉一两分钟。

Tips：曲池穴：在肘横纹外侧端,屈肘,当尺泽与肱骨外上髁连线中点。合谷穴：拇、食指合拢，在肌肉的最高处即是。

德叔养生药膳房

山药沙参煲猪扇骨

材料：猪扇骨500克，山药（鲜品）100克，沙参10克，生姜2-3片，陈皮1/3个，精盐适量。

功效：健脾祛湿、滋阴润燥。

制法：将各物洗净,猪扇骨切块后,放入凉水煮开大火煮沸后，撇干净浮沫，山药削皮后切块，与陈皮、沙参、生姜一起放入瓦煲内，加清水2000毫升（约8碗水量）武火煮沸后改文火煲约1.5小时，适量精盐调味，此为3-4人量。