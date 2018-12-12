走路慢跑晒步数，爱护膝盖这样做

不少市民受朋友圈晒步数的影响，喜欢比步数成绩，日行万步，甚至拼命走到两万多步或更多，因此走出了“伤痛”，甚至有人说，两万步伤膝盖、三万步断腿。那么如何走路、慢跑才能不伤膝盖？广州中医药大学第一附属医院骨伤中心副主任医师赵京涛为大家解答。

步子小，更护膝

赵京涛说，其实不伤膝盖，大概有几点需要掌握。第一点很多人没有在意，无论是走路还是慢跑，步子一定要小。

研究显示，一般人的步伐，迈出一步是70~90厘米，然后在跑步的过程中，很多人都会到90厘米，甚至到一米六左右，其实迈的步子很大的。

所以你如果是在行走过程中，可以迈的步子小一点，就和平常走路一样，甚至再小一点也没关系。但是步频快一点，一分钟迈的步数要多一点。

如果你掌握了科学行走，它就不容易造成关节磨损，而且比如说原来有关节炎的，可能也会缓解关节炎的症状。

选对鞋，事半功倍

行走或者是慢跑，对鞋有一定的要求，但不是特别严格的要求。现在很多市面上的鞋，分为支撑型和缓震型。它是根据我们的脚型，根据我们走路的过程、速度的快慢来选择鞋的形状。

如果选择一双比较好的跑鞋，你会在行走和慢跑的过程中，第一，适当提升舒适性；第二，增强保护，减轻脚、膝关节等受伤。

膝盖受过伤，跑走结合

对于膝盖受过伤的人，最好选择走跑结合，循序渐进，量逐渐增加，时间也逐渐增加。也可以一开始是走，可能是慢一点，然后是快一点，再然后跑起来。

另外，无论你有没有膝关节损伤，都要注意加强肌肉力量训练。我们要走路，骨骼是支撑身体的，肌肉是做动力的，在行走、慢跑，还有做所有动作都需要肌肉发力，肌肉力量强了，对关节的保护作用会更强。加强肌肉力量训练，可以选择靠墙蹲或经典核心力量训练，可以在网上搜索下来练习。