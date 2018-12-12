补钙影响铁吸收、维生素可能干扰药效…别再乱补营养品

近日，美国营养与饮食学会发布文件警告：不要乱用营养和膳食补充剂，有些服用后还有可能出问题。其中的八条警示信息包括：

1.绝经期女性、男性、纯合子型血色素沉着症患者，没必要服用铁补充剂;

2.绝经期女性应避免服用视黄醇补充剂，否则骨密度下降，增加髋骨骨折风险;

3.维生素B6补充过多会增加感觉神经病变风险;

4.高剂量补铁会导致锌的吸收变少，而锌吸收少会降低铜的吸收;补钙会抑制血红素和非血红素铁的吸收;

5.大量维生素的摄入会影响药物的效用，比如维生素K和维生素E会干扰抗凝治疗。

6.大剂量β-胡萝卜素可能会增加吸烟者罹患肺癌的风险;

7.目前没有充足的证据支持常规补充钙和维生素D减少绝经期女性骨折风险，并且服之还可能会增加肾脏结石的风险;

8.有荟萃分析显示，多种维生素和矿物质补充剂不能降低心血管事件发生风险;

对于低热量饮食、由于某种原因限制某些食物，或有影响营养吸收或摄入的相关疾病者，或会特别受益于补充微量营养素。医疗保健研究和质量机构(AHRQ)之前声明指出，孕期、哺乳期女性、母乳喂养的婴儿、有酒精依赖症的人以及那些与年龄相关的黄斑变性的患者，补充微量营养剂或有益。

美国营养与饮食学会的这份文件给出了以下建议：

1.母乳喂养为主的婴儿可服用维生素D400 IU/天;

2.计划怀孕的女性，可服用叶酸400~800微克/天(在没有服用其他强化食品的情况下);

3.中重度年龄相关黄斑变性患者可适量服用抗氧化剂;

4.50岁以上的人，可服用维生素B12 2.4 mg/天(维生素补充剂或强化食品中);

这些结论经过美国国立卫生研究院、AHRQ以及美国预防服务工作组等审查。

学会还强调，很多人可能不太了解这些营养与膳食补充剂的安全性和使用情况，并且对产品说明书理解有限。临床医生或药剂师等提供营养建议者，应该及时了解营养与膳食补充剂的有效性和安全性，以及有关监管动态。

同时，在补充营养和膳食补充剂时，应同时考虑个体的饮食质量、健康状况以及用药情况。

参考资料：

Diana Swift. Dietary Supplements Don't Prevent Chronic Disease. Medscape., 2018.12.05