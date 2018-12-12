缺乏维D，新生儿成年后患精神分裂症的风险增44%！

近日，每日科学网(Science daily)报道，澳洲、丹麦科学家研究发现，新生儿体内缺乏维生素D，成年后患有精神分裂症的风险比正常新生儿高44%！

据悉，这项研究是由澳大利亚昆士兰大学、丹麦奥胡斯大学的约翰 麦格拉斯教授团队主导，该团队通过分析1981年至2000年期间从丹麦新生儿采集的血液样本中的维生素D浓度发现，体内维生素D缺乏的新生儿成年后患有精神分裂症的风险比正常新生儿高44%。另外，研究还发现，新生儿维生素D缺乏可能占丹麦精神分裂症病例的8%左右。



麦格拉斯教授认为，发育中胎儿的维生素D水平完全依赖母体内的储存。他提醒，孕妇应该补充足够的维生素D来预防精神分裂症的发生。

事实上，除了精神分裂症外，维生素D缺乏还与其他精神疾病有关。在麦格拉斯教授领导的另一项2016年的研究中，他们还发现产前维生素D缺乏与儿童患孤独症的风险增加之间也存在联系。同时，研究人员补充，维生素D 缺乏并不仅是缺少光照导致。由于我们的生活方式和防晒行为等原因，即使是在阳光充裕的澳大利亚，一些孕妇仍会存在维生素D缺乏症，这些人群进行维生素D的补充尤为必要。

下一步，研究人员计划开展对孕妇进行维生素D补充剂的随机临床试验，以检查维生素D对新生儿大脑发育的影响，以及它是否有助于降低以上精神疾病的发生。（杨丽萍/编译）

