降糖先去火 这张降糖处方直击血糖“软肋”

编者按：糖尿病是以高血糖为特征的代谢性疾病。高血糖则是由胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损引起的，抑或两者兼有。患者长期处在高血糖状态，会引发各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍等并发症。因此，控制血糖防止并发症，是控制糖尿病病变的重要环节。在生活中，我们除了用药物来控制血糖外，我们还有什么别的方式来辅助控糖呢？人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，做您的健康智库，今天就为你整理出一些控糖知识，请你查收。

降血糖要先去火

提起糖尿病，很多朋友先想到这个病跟吃有关，也许您想不到，中医认为这个病跟“火”关系密切，比如清代医学著作《医学传心录·病因赋》中就提到“消渴者，无火不生。”这里的“消渴”就是西医所说的糖尿病。

中医对糖尿病的理解有上、中、下三消之分。上消主要表现为大渴，吃饭并不多，与肺有关；中消消谷善饥，就是非常容易饿，与胃有关；下焦饮一溲二，就是小便多，与肾关系密切。而它的发病原因，多是贪吃油腻食物，喝酒无度，导致内热聚集;也可能是情志太过，引发内火;或者劳欲过度，耗伤肾精等。总之，糖尿病与火密切相关，要防治糖尿病先学会灭火。

灭上焦火要润肺，吃银耳大米粥。银耳10克，大米100克同煮，加蜂蜜适量即可。

灭中焦火要清胃，喝五汁饮。梨100克去核切块，荸荠100克去皮，藕100克去皮切块，鲜生地、鲜麦冬少许，榨汁饮用。

灭下焦火可滋肾，选枸杞粥。枸杞子30克，红枣10克，炒黄糯米30克，干葛根30克，山药30克。把上述原料加水煮成粥，每天两次，连服两周。

直降血糖食物

玉米、薏米、绿豆、黄瓜、芹菜、海带、木瓜、黄鳝、鲤鱼、茯苓、黄精。

理想降糖食物

玉米、黑米、薏米、绿豆、燕麦、苦瓜、南瓜、黄瓜、芹菜、牛奶、花菜、海带、白菜、菠菜、山药、红薯、西葫芦、苹果、木瓜、菠萝、牛肉、兔肉、黄鳝、牡蛎、鲤鱼、鱿鱼、鳗鱼、豆腐、大蒜、西洋参、人参、莲子心、茯苓、黄芪、黄精、桔梗。

胰岛素样食物

苦瓜、南瓜、牛肉、牡蛎、大蒜、人参、西洋参、莲子心。

调整血糖食物

黑米、黑豆、荞麦、燕麦、菠菜、香菇、草莓、菠萝、鸽肉、鳗鱼、黄芪、桔梗。

防并发症食物

玉米、大豆、黄瓜、芹菜、花菜、番茄、芦笋、海带、白菜、木瓜、柚子、山楂、鸽肉、海参、鲤鱼、鱿鱼、三文鱼、鳕鱼、酸奶、麻油、黄精、枸杞子。

“食物是最好的药”，上述食物无论对1型糖尿病、2型糖尿病还是其并发症皆有效。

巧吃蔬菜也能降血糖

保证摄入量。糖友每天的推荐蔬菜摄入量是不少于500克，大约相当于两盘菜的分量，这样可保证获得充足的膳食纤维，有利于降低血糖。

多品种重色彩。糖友总的饮食原则是食物营养均衡，因此，专家提倡食用多品种的蔬菜。另外建议糖友在选择蔬菜时挑选颜色鲜艳或深颜色的，这些蔬菜一般纤维含量较高。

多冲洗少切口。很多人认为浸泡蔬菜可以去除农药，其实不然，蔬菜的农药大多停留在表面，且浸泡可使维生素C和维生素B族丢失，因此，建议用流动水冲洗蔬菜即可。蔬菜最好少切，因为切口会导致营养流失，建议整根烹饪，若实在太长，应该先洗后切。

生吃蔬菜更健康。生吃可以最大程度地利用其中的膳食纤维，降糖效果更好。不过生吃蔬菜要特别注意清洗干净。汆水、凉拌、水煮更降糖。南方人很少有生吃蔬菜的习惯，且一些老年人和脾胃虚寒的人，不适合经常生吃蔬菜。专家建议，这些人群不妨把蔬菜焯水后凉拌，比起高温炒菜，这种烹饪方式能保留更多的膳食纤维。另外，水煮也比爆炒、红烧等方式更能保存营养。

烹饪时间不宜过长。如果爱吃炒菜，也不宜炒太久，烹饪时间越长，蔬菜里的膳食纤维破坏就会越多，炒熟即可，不要烹饪得过烂过熟。

粗加工好过细烹饪。蔬菜加工越细，纤维破坏得就越多。建议切菜时可切成长段、大块，而不要切丁切末，这样可以更好地保留纤维。

多醋少盐，清淡为主。糖友饮食应以少油少盐为原则，蔬菜也不例外，烹调宜用植物油，少放油、盐。可以选择醋来调味，因为它能延缓碳水化合物的吸收，利于降糖。

吃主食前先吃蔬菜。这样能避免摄入过多主食。另外，专家提醒，若糖友有合并视网膜病变，尽量少吃辛辣蔬菜，如辣椒、生葱、生蒜等。

散步也能降血糖

有研究指出，每日两次，每次散步30分钟，是治疗糖尿病的“良药”。

专家解释说，第一，运动能促进肌糖元和血液中葡萄糖的利用。人在安静时，能源消耗大部分来自游离脂肪。运动一开始，机体就会动用肌肉中的糖元和血液中的葡萄糖。运动10～15分钟左右，消耗糖元和葡萄糖就会急剧增加，其后，越接近最大运动量，葡萄糖的利用率越大，因此运动有利于降低血糖浓度。第二，运动能抑制饭后血糖升高。研究发现，饭后血糖升高和运动强度成负相关。也就是说，运动强度越大，饭后血糖值上升越小。第三，运动能减少胰岛素消耗量。

通过长期的实验观察，专家认为：每天进行1～3次，每次持续20～30分钟轻松、愉快的散步运动，对一些控制饮食而不需依赖胰岛素和虽需少量胰岛素，但病情能得到明显控制的糖尿病人，是非常有益的。有益的散步对糖尿病人不能理解为单纯的减肥运动，而是具有药理学方面意义的。也就是说，让糖尿病患者每天的“服”两次这种每次30分钟的散步“药丸”，就能产生相应的医疗效果。

10个1分钟降血糖

1.坐在地上，然后站起身。巴西学者进行的研究发现，连贯做这个动作的难易程度与死亡风险之间存在着直接相关性，完成这个动作有困难的人死亡风险要高于无需帮助就能自行完成的人。每天反复练习这个动作就能增强用于行走和平衡的肌肉群力量。

2.单腿站立。在刷牙、等公共汽车或接电话时，都可以做单腿站立的动作，保持30秒钟，然后换条腿。如果你的平衡性很好，可以尝试把举起来的那条腿向侧面或前后移动。这不仅能改善平衡性和协调能力，最终降低跌倒的风险，还可抵消骨质疏松症的负面影响。

3.侧步行走。右脚向身体右侧迈出一步，左脚跟上右脚，连做21次（常人在1分钟内可以完成的次数）；然后反方向做同样的动作。由于能锻炼到行走时用不到的肌肉群以及大脑的不同部位，这个动作还有助于预防老年痴呆症。

4.床板式。平躺在床上，脚后跟和后脑勺紧贴床面。下颚向胸部靠近，后背向上拱起；在放松之前吸气和呼气，连做21次。这个动作能增强后背肌肉群的力量。

5.旱地游泳。趴在床上，将双臂和双腿稍微抬离地面，模拟蛙泳的姿势，做21次。这个动作能增强背部肌肉力量，且利于缓解便秘。

6.跳跃。在地面上跳起跳落21次。踝关节、膝盖和髋部有问题的人做这个动作时要小心，落地时的冲击力不要太强。这个动作能锻炼腿部和脊柱的肌肉。

7.肩部挤压式。将两侧肩胛骨向中间推拢，保持这个姿势1秒钟，然后分开；连续做21次。此动作能改善体态，放松上背部肌肉。

8.手臂伸展式。双手在脑后握住哑铃等重物，伸直双臂，把重物举过头顶，放低，连续做21次。它能锻炼到肱三头肌，增强上背部、肩部和臂部的肌肉力量，并消除臂部脂肪。

9.屈膝下蹲式。双脚合拢站立，双膝稍微弯曲；缓慢地做深蹲动作，然后站起身；重复做21次。它能增强腿部肌肉的力量，提高平衡性。

10.单臂举高式。用一只手握住一件重物（如哑铃），尽可能高地向上举起，感觉到身体一侧得到了充分拉伸；连续做21次，然后换另一侧手臂做同样的动作。这不仅能增强臂力，还可瘦腰。