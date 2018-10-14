中年时兴趣好，老痴风险低

英国剑桥大学的一项新研究发现，中年时培养一些兴趣爱好，老后患痴呆症风险低。

随着年龄的增长，我们的大脑逐渐萎缩、容量变小，一部分人的认知功能出现衰退的同时，仍然有一些老人保持着很好的智力和记忆力。科学家们相信，这种可以维持思维活跃的能力，得益于年轻时多用脑获得的“认知储备”。剑桥大学的丹尼斯·陈博士带领团队对205名66~88岁的志愿者进行核磁共振扫描，以检测他们的大脑容量。随后参试者接受智商测试并完成关于兴趣爱好的问卷调查。结果发现，读书、运动、益智游戏、社交活动等中年时的兴趣对老后智力发展影响较大，认知能力的退化与职业和受教育程度等因素无关。

陈博士说：“在35~65岁所做的认知储备，可能会决定你65岁以后是否还那么聪明。想做这种储备非常简单，只要有意识地培养一些兴趣爱好，丰富自己的大脑活动即可，即使是和家里人聊天互动也是不错的方式。这样的早期预防成本很低，但它能够帮助人们以后远离医院。”（杨 帆）