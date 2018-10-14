年轻人养生忙，这些误区你中招了吗？

10月13日是世界保健日，世界卫生组织各会员国，都会举行纪念活动，推广和普及有关健康知识，以提高人民健康水平。如今，年轻人越来越重视生活保健，事实上，人们对防病保健有很多曲解和误读，下面这些保健误区，看看你有没有中招？

误区一：吃饱喝足有利健康

俗话说“三分饥寒保平安”，此话是有一定道理的。因为饱食终日又缺乏运动，则会造成能量过剩，容易引起肥胖，加速衰老，引发心脑血管疾病。所以八分饱才有利于健康。

误区二：一日两餐能减肥

有些女性为了身材苗条，每天只吃两顿饭，认为这样能减肥。其实，恰恰相反，一日两餐的人更容量发胖。

误区三：喝牛奶会使胆固醇增高

许多人不喝牛奶是因为他们觉得牛奶会使胆固醇增高，而事实并非如此。研究发现，牛奶中所含的胆固醇并不高，而且喝牛奶还有助于减少冠心病和高血压病的发生。

但是，不能空腹喝牛奶，因为空腹喝牛奶不利于营养的吸收和利用；空腹状态下胃酸过高，乳酸菌很难存活，降低了酸牛奶的保健作用。

误区四：老母鸡补身体最好

用老母鸡补身体最好，是民间长期流行的说法，然而事实并非如此，饲养多年的老母鸡含有过多的鸡油，其肌肉弹力纤维减少，结缔组织老化，鸡肉粗韧，久煮难烂，不易胃肠消化吸收。饲养一年的鸡，无论煮、炖皆宜，容易煮烂变酥，肉质鲜嫩可口。

误区五：多吃醋有好处

醋不仅能增进食欲，还能保护蔬菜中的维生素C，有利于胃肠对维生素C的吸收，且在降血压、预防流感上也有一定的效果。于是有人认为吃醋有诸多好处而过量食醋，甚至干脆喝醋。殊不知，醋食用过量，会灼伤食道、腐蚀胃粘膜、还会软化骨质，加重骨质疏松，导致骨折。

误区六：口香糖能健齿

有些广告说口香糖能健齿，所以许多人吃了口香糖就不漱口，结果口香糖的糖分就会在口腔中发酵产酸，腐蚀牙齿形成龋齿。另外，口香糖中含有硫化物、防老化剂、增塑剂等添加物，都有一定的毒性，对人体健康不利。

误区七：阿司匹林能抗癌

有着１００多年历史的阿司匹林除了作为解热镇痛抗炎药外，还可用于预防和治疗某些心血管疾病。近年，网上流传一种说法称阿司匹林能预防癌症，一夜间这粒小药片俨然成为不少人追捧的“神奇万能药”。然而，很多人并不了解过量服用阿司匹林也会造成严重的不良反应。

专家指出，阿司匹林有抑制血小板聚集的功能，长期过量服用有可能损害健康甚至危及生命。

误区八：补钙越多越管用

全民补钙日渐成时尚，但是很多人不知道，人体对钙的需求量因年龄的不同而异。特别是儿童，如果补钙过量，可能导致身体浮肿、多汗、厌食、恶心、便秘、消化不良，严重的还容易引起高钙尿症。同时，儿童补钙过量还可能限制大脑发育，反而影响正常发育。补钙应在医生指导下进行。

误区九：维生素就是营养品

很多人把维生素当成保健营养品，殊不知服用维生素也要因人而异。如：感冒病人可适当补充维生素Ｃ；经常喝酒的人可适当补充维生素Ｂ６，因维生素Ｂ６在脂肪及蛋白质的吸收中发挥重要作用，可作为预防脂肪肝的辅助成分；喜欢运动的人可适当补充维生素Ｂ１和维生素Ｃ，以补充由于出汗过多而引起的消耗；处于生长发育期的儿童，因机体容易缺乏日常膳食中含量很少的维生素Ｄ，可适当补充一些。人体对维生素的需求是有定量的，摄入过量的维生素会引起中毒。

误区十：三高就是老年病

很多人认为，高血压是老年多发病，与年轻人没有关系。实际上，基于国内外的研究，高血压与年龄无关，而与几个主要的危险因素有关，包括超重、肥胖、吸烟、饮酒以及家族遗传等。

现代人的物质生活水平提高，体力活动减少，合理膳食、健康生活的行为比例降低，促进了高血压的低龄化。此外，生活快节奏、工作压力、环境压力等也与高血压有一定关系。建议人们饮食清淡，主动进行体力活动和身心放松。

（来源：新华网、人民网）