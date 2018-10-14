受访专家：河南省中医院脑病科二区主任 孟 毅

中年女性生活节奏快、工作负荷重、精神压力大，烦闷急躁，火气上扬，易耗伤元气和津液。河南省中医院脑病科二区主任孟毅提醒中年女性注重养生，推荐“两粥两汤”作为药膳来补充营养。

三豆粥。取绿豆、赤小豆、黑大豆各10克，加入600毫升水，小火熬成200毫升左右，冷却后即可，连豆带汤一起喝。绿豆性味甘寒，有清热解毒、利水功效；赤小豆性味甘酸，可清热利水，辅助治疗腹部胀满、脚部浮肿等；黑大豆性味甘寒、微苦，有解毒、散热、除烦作用。

荷叶粥。取鲜荷叶50克、粳米250克、白糖30克，将粳米放入锅内加适量水，荷叶洗净剪去蒂及边缘，盖在粳米上，熬至粳米熟透，揭去荷叶，加入白糖拌匀即可。对调理泄泻、眩晕有较好效果。

红枣乌鸡汤。取红枣6粒、乌鸡250克、生姜适量。乌鸡清洗干净后切块汆水，其余食材洗净后与乌鸡一同放入炖盅，加入1升水，大火炖开后改小火继续炖1小时，最后调味食用。红枣是补血佳品，乌鸡更能益气滋阴，特别适合中年女性，对于调理月经紊乱有一定疗效。

天麻乳鸽汤。取乳鸽2只、天麻5克、枸杞适量，将乳鸽清洗干净后，放入开水中焯烫5分钟，捞出沥干备用，锅中加入适量清水烧开后，将所有食材放进锅中，小火煮1小时，加盐调味即可。天麻对治疗头痛、肢体麻木效果好；乳鸽营养丰富，适合用脑过度的中年女性食用。