警方通报北大医院医生被打详情

11日，有网友发帖称北京大学第一医院三名医生遭患者家属殴打。13日晚，北京西城区警方发布通报称，2018年9月22日21时50分许，在北京大学第一医院发生一起妇产科医生被患者家属殴打案件。10月13日，西城公安分局对郑某宇依法刑事拘留，考虑到郑某蕊系在校大学生，且对自身行为真诚悔过，并得到了赫医生的谅解，对其采取取保候审。

昨晚，西城区警方发布通报称，2018年9月22日21时50分许，在北京大学第一医院发生一起妇产科医生被患者家属殴打案件。西城公安分局接报案后，为准确案件定性，细致还原案发过程，开展了以下调查取证工作：询问当事人，并对双方陈述内容中的矛盾点进行了反复核实；走访现场目击群众，特别是访问了多名在现场的其他就医患者及家属，获取了客观的第三方证人证言；调取了案发时的完整视频监控录像；针对被打医生先后到多家医院就诊治疗，伤情鉴定较为复杂的情况，启动了专家会商；针对医院及医疗主管部门对此事件的关切，保持与院方及医疗主管部门的沟通，动态介绍工作进展。

经前期工作，认定案件事实如下：产妇孙某（女，44岁，本市人）在北大医院妇产科待产，因已超预产期，就能否剖腹产问题，产妇丈夫郑某宇（男，46岁，本市人）在诊室外走廊处拦住当日值班的妇产科医生赫某某，要求解决。赫医生在解释过程中，郑某宇情绪激动，突然挥拳击打赫医生。赫医生被迫还击，被现场其他人员劝开。随后，郑某宇的妻子孙某和女儿郑某蕊（女，19岁，本市人）闻讯赶来，郑某宇和郑某蕊再次对赫医生进行殴打，因考虑孕妇人身安全，赫医生始终保持克制，未予还手，后被现场医务人员及其他患者家属拉开。

西城警方认为，郑某宇、郑某蕊父女二人，妨碍值班医生正常工作，并对医生进行殴打的行为，既侵犯了医生的人身权利，也影响了正常医疗秩序。

产妇孙某在事发后第二天在医院产下一女，身体状况不稳定，需要亲人照顾，警方在法定办案时限内，对郑某宇、郑某蕊采取强制措施的时间上进行了适度考量。对此，赫医生表示体谅。

10月13日，西城公安分局对郑某宇依法刑事拘留。考虑到郑某蕊系在校大学生，且对自身行为真诚悔过，并得到了赫医生的谅解，对其采取取保候审。目前，案件正在进一步审理中。

13日，首都师范大学发布消息称，学校对此事高度重视，立即启动调查核实工作。经初步调查，涉事学生确为该校大一新生。学校对受伤医生表示深切慰问，将严格依照校规校纪对涉事学生予以严肃处理。

与此同时，中国医师协会和公安部治安管理局暨打四黑除四害专项行动办公室均发声严厉谴责暴力伤医事件。

文/记者 付垚 张香梅 熊颖琪 张小妹