广场掀起最炫巴渝风，健康美好生活舞起来

2018年10月10日，“金龙鱼1：1：1舞出好比例”2018人民广场舞大赛重庆赛区在重庆（渝北）协信星光天地开赛，与此同时，大赛上海、福州赛区也同步热烈进行中。比赛前4天，近千名广场舞爱好者接受“金龙鱼1:1：1舞出好比例”大赛主题舞蹈教学培训并参加初赛，第五天将从100支队伍中选出20支队伍参加城市决赛，并选取前三名各1支舞队及17支纪念奖舞队，同时推送一等奖舞队参加11月在北京居庸关举办的全国总决赛。

重庆赛区广场舞爱好者合影

全民健身舞动山城，逾千名群众激情开赛

此次重庆站比赛吸引近百支舞队逾千人参与，尽显巴渝人民的火辣性格，来自石井坡中心湾俏夕阳艺术团的舞队曲目《俏大妈》节目形式欢快活泼，舞队成员均龄60岁以上，但阿姨们的热情却没有因此减弱，阿姨们通过热情大方、俏皮活泼的舞步充分诠释了“青春有活力”，全场气氛被阿姨们烘托的异常热烈。

热情大方、俏皮活泼的舞步感染现场观众和评委

来自渝北区富民路健身艺术团更是舞出新意，舞队以呼啦圈为道具演绎青春靓丽的广场舞蹈，呼啦圈看似简单，学却困难，它对腰椎的要求很高，但这并不能影响阿姨们的热情，她们通过自己努力，将呼啦圈与身体完美融合，既锻炼了身体，又获得了快乐。

形式新颖，独树一帜的呼啦圈广场舞

重庆赛区的另一大特点是尽显爱国主义情怀，来自重庆舞韵挚爱艺术团带来的舞队曲目《我的祖国》，舞蹈动作优美，飘逸灵动，自然大方；舞队整体表现力强，全队通过整齐一致的舞姿把《我的祖国》这首歌曲通过形体演绎表现，阿姨们优雅的气质感染了赛场的观众，赢得了台下阵阵掌声。

《我的祖国》表达人们对祖国的爱国之情

映山红迎春艺术团带来曲目《八角楼的灯光》

映山红群星舞蹈队精彩表演

黄桷坪欢乐艺术团精彩演出

同天艺术团精彩表演

人们尽情舞动，展现美好生活

天团健身导师带领大家学习金龙鱼1：1：1定制舞蹈

本次人民广场舞大赛是由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油以及天团健身联合主办，同时在火山小视频设立网络独家赛区，秉承“一切为了人民健康，一切为了人民幸福”的同源使命，在极大丰富了百姓业余文化生活的同时，倡导健康生活理念，并借助人民网传播平台及金龙鱼数百万个线下终端，向广大百姓传递健康向上的生活方式和态度。

大赛旨在向广大百姓传递健康向上的生活方式和态度

倡导吃动平衡 享受健康生活

金龙鱼作为本次大赛联合主办方，特在比赛现场设置营养知识问答环节，让广大广场舞爱好者既锻炼了身体又了解到脂肪酸均衡营养知识。人们纷纷表示，随着生活水平的提高，信息传播的便利，大家越来越关心健康问题与健康知识。金龙鱼秉承一贯的匠心品质，在产品研发上不断努力，推动品类创新发展。深入肪酸平衡理念的科普工作，向大众传递科学用油观，为国人提供健康卓越的粮油产品，以满足中国消费者不断升级的健康需求，守护百姓餐桌。28年来，金龙鱼将“吃得营养”、“吃得健康”作为产品初心和核心目标，守护人民健康。旗舰产品金龙鱼1∶1∶1黄金比例调和油率先引入脂肪酸均衡理念，精选8种植物油，经过科学配比调和而成，深受消费者喜爱。

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