广场舞，别让噪音乱了节奏

夏季来临，人们的健身热情高涨，广场舞爱好者的身影时常出现在人们的视野中，广场舞伴奏音量过高产生的噪音也成为人们关注的话题。安徽省宁国市日前开出罚单，在多次劝告无效的情况下，对高音喇叭播放广场舞音乐、影响附近居民生活的行为作出处罚。

在重庆市江北区观音桥步行街，却是另外一番景象。500多名广场舞爱好者每天都在这里跳舞健身，却没有产生噪音。原来每个人都戴着耳机，伴随着音乐起舞。为了不影响别人，他们特意想了这样一个两全其美的办法，互不干扰，和谐共处，减少了不必要的麻烦。

同样是跳广场舞健身，结果大不相同，有的被处罚，有的获点赞，这也带给人们思考。广场舞作为一项大众体育活动，简单易学，对场地要求不高，健身效果也不错。人们随着音乐节拍挥挥手，动动脚，走几步，转几圈，也是一道特别的风景。但在广场舞流行的背后，也暴露出一些问题，从噪音扰民到场地纠纷，现状尴尬，不容忽视。国家体育总局在2017年印发了关于进一步规范广场舞健身活动的通知，要求不得因广场舞健身活动产生噪音影响周边学生上课和居民正常生活，不得因参加广场舞健身活动破坏自然生态、环境卫生和公共场地设施，扰乱社会治安、公共交通等公共秩序，一些地方甚至还出台了“广场舞公约”，目的就是规范广场舞健身活动，促进社会和谐。

有人热衷跳舞，有人不堪其扰，该如何化解矛盾？定规矩固然重要，但更重要的还是各方应该多些换位思考，互让互谅，让人们的健身和休息权益都能得到尊重。广场舞并没有什么问题，问题出在爱好者对锻炼时间和配乐音量的把握上。广场舞爱好者不妨多想些办法，比如降低音乐音量、戴上耳机、调整健身时间等，减少或消除对他人的干扰。

多从别人的角度看问题，一些小问题就不再是问题。广场足够大，容得下健身者的舞步，不要让自己的爱好成为别人的负担，不要让噪音这个小问题扰乱了广场舞的节奏。

《 人民日报 》（ 2019年06月27日 14 版）