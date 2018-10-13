到2020年北京医药健康产业主营业务收入将达2500亿元

到2020年，北京医药健康产业将培育一批自主创新能力较强的重点企业，原始创新能力保持全国领先，临床研究水平大幅提升，产业主营业务收入达到2500亿元(人民币，下同)。这是12日公布的《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2018—2020年)》(以下简称行动计划)透露的。

根据行动计划，北京将在部分前沿领域建设新型研发机构，同时布局建设一批大科学装置，支撑原始创新成果培育，重点支持干细胞与再生医学、脑科学与类脑，以及医药健康与人工智能、大数据技术融合新兴业态等领域发展。

北京还将出台医疗机构鼓励科技创新和成果转移转化实施细则，加强医疗机构、企业协同，探索成立促进科技成果转化的医药健康协同创新研究院，组建医药健康创新和转化基金，支持医药科技创新和成果转化。

为推动企业提升核心竞争力，行动计划明确，北京将加大力度支持生产型企业生产线改造升级、上市品种规模扩大、国际市场拓展等；支持研发型企业向产研融合型企业发展，建设高端产品生产线，推动实现在京落地转化和规模化生产。

行动计划明确，北京将支持全球顶尖医药健康跨国公司在京建设总部和研发中心，并将采取多种合作模式，推动人才团队、重点项目落地北京。

“十三五”以来，北京医药健康产业规模增速逐渐回升，2017年产业规模达1630.8亿元，同比增长13.0%。行动计划明确，到2020年，北京将引进培养一批世界顶尖创新团队，培育一批自主创新能力较强的重点企业，原始创新能力继续保持全国领先，科技成果转化体系更加健全，医疗机构创新体制机制进一步完善，临床研究水平大幅提升，产学研医协同创新体系初步形成，产业规模进一步壮大，新增发展空间10平方公里左右，主营业务收入达到2500亿元。(杜燕)