中外科研人员发现新的免疫抑制细胞影响抗肿瘤免疫应答

中外科研人员发现一种新的免疫抑制细胞影响抗肿瘤免疫应答

新华社重庆10月12日电(李松、曾理)中外科研人员最近研究发现了一种新的免疫抑制细胞会影响抗肿瘤免疫应答，从而影响部分肿瘤患者免疫治疗的效果。这一研究成果已在国际权威学术期刊《自然·医学》在线发表。

据新桥医院肿瘤科朱波教授介绍，近年来，以PD－1/PD－L1抗体为代表的肿瘤免疫治疗取得重大突破，并成为临床肿瘤治疗重要手段之一。但在临床实践中，PD－1/PD－L1抗体治疗肿瘤的有效率仅在20%—30%之间，这除了因为肿瘤细胞可以不断演变逃避免疫识别之外，肿瘤患者体内还可以产生多种具有免疫抑制作用的细胞，如髓系来源抑制细胞等，影响免疫治疗效果。

科学家一直试图探索发现肿瘤患者体内其他的免疫抑制细胞。近期，朱波教授团队联合中外科研机构，在荷瘤小鼠脾脏、肝脏和外周血以及肿瘤患者的外周血中发现了一种新的红系前体细胞来源的免疫抑制细胞，会通过产生活性氧(ROS)抑制CD8＋T细胞介导的免疫应答，导致肿瘤患者抗病毒／细菌以及抗肿瘤免疫应答功能的下降。

据了解，正常红系前体细胞本该分化成正常红细胞，但朱波教授团队发现的这种细胞，不但不能正常分化，还产生了极强的免疫抑制能力，使正常的免疫细胞不能有效杀灭肿瘤细胞及清除入侵体内的病原体。该研究为进一步认识肿瘤免疫抑制机制，提高肿瘤患者免疫治疗疗效提供了新思路。