有这样一个真实案例：江苏某医院某天接到急救电话，王先生说自己65岁的老伴快不行了，请医院赶紧来人抢救。把老人家接到医院检查后，医生做出诊断：肾衰竭。仔细询问才知，老人最近听信偏方说每天早上喝一勺醋，有利于身体健康，于是便照着做了一段时间，就出现了上面的抢救。

喝一勺醋本没太大问题，老人错就错在了喝醋的同时还在长期服一些药。因为有些药物是与醋“相克”的。

1.胃药：主要指抗胃酸类药物，如小苏打、胃舒平、达喜等。这类药物呈碱性，通过中和胃酸来缓解胃部不适。醋酸是一种能与碱性物质发生反应的有机酸，会直接降低这些药物的药性。醋酸进入胃中不仅直接降低胃液的PH值，还会刺激胃酸的分泌。如果长时间保持这种状态的话，会对胃黏膜造成损伤，甚至引发胃溃疡、胃穿孔等严重后果。

2.红霉素。红霉素类药物通常是胶囊的剂型，这主要有两个原因：一是红霉素怕酸，胶囊通过胃直接到达肠道，肠道环境偏碱性，有利于弱碱性抗生素的溶出；二是红霉素中有不稳定的化学键内酯键、苷键，在酸性环境中容易产生水解反应而失去活性，同时也失去药用价值。

3.磺胺类药物。这类药物中常见的复方磺胺甲恶唑也比较“害怕”醋带来的酸性环境。一方面这类药物是弱碱性，在酸性环境下会降低药力；另一方面，这类药物分解后，产生乙酰化磺胺及少量葡萄糖醛酸结合物，它们需经肾脏过滤排出体外，这种结晶溶解度较低，在酸性的尿液中溶剂热度会更低，很容易在肾脏中产生结晶或结石，轻微的症状表现为结晶尿，严重的会尿血、尿路堵塞，直接使肾脏受到损伤。江苏老人的病情，就是由此引起。服用磺胺类药物时，不仅不能接触酸性食物或药物（包括醋、维生素C等），还要注意服用一些小苏打或碱性药物来保证尿液的碱性环境，并多喝水来加快结晶的排出。

最后还要提醒大家，吃药切记遵医嘱，必要时候应忌口，这样才能保证健康。▲