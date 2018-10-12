世界精神卫生日，带你的心灵晒太阳

“最近几周（或几月）你是否感到无精打采、伤感、或对生活乐趣减少很多？除了不开心之外，是否比平时更悲观或想哭？最近是否经常早醒吗？最近有没有经常感冒？”“如果这4个问题全都回答是，你估计有抑郁，只是轻重程度问题，要早一点进行科学深入的评估。”10月10日，北京回龙观医院院长杨甫德在北京师范大学的一场心理健康系统讲座上说。

10月10日是世界精神卫生日，今年的主题是“不断变化的世界中的年轻人和精神卫生”。当天，来自国家卫生健康委员会疾控局、中国疾病预防控制中心精神卫生中心、《健康报》社、灵北中国公司的嘉宾共同参加了在北京师范大学举办的“带你的心灵，晒晒太阳——绿丝带大学生心理健康系列讲座”活动。北京回龙观医院院长杨甫德、北京安定医院抑郁症治疗中心病区主任路亚洲担任本次讲座的主讲人。

杨甫德院长在讲座中提到，“三低”“六无”是抑郁症的常见表现。“三低”是情绪低落、思维迟钝，精神运动性迟缓；另外，无乐趣、无希望、无办法、无精力、无意义、无用处的“六无”也是患者的感受。现实中，一部分抑郁症患者表面看起来笑盈盈的，但往往是通过活泼开朗，受人欢迎的方式来讨好身边的亲人、朋友，而在内心深处，取悦别人的同时也是对自己内心需求的忽视。

目前，抑郁症的治疗率偏低。北京安定医院抑郁症治疗中心病区主任路亚洲指出：“抑郁症是可治的疾病，它可以因为有效的、及时的救治而得以康复，也会因为我们恐惧、拖延而恶化。在治疗过程中，需要药物，更需要关怀和陪伴，周围的人对患者正确的理解和对待也很重要。”杨甫德院长也提醒，抑郁的人需要周围人的陪伴，陪伴是对抑郁人群最好的安慰和支持，不要歧视他们，也不要远离他们。

2017年国家卫健委疾控局发布《关于加强心理健康服务的指导意见》明确指出：重视提升大学生的心理调适能力，保持良好的适应能力，重视自杀预防，开展心理危机干预。《健康报》社副总编杨秋兰在活动中指出：“不只是大学生，整个社会对抑郁症的关注度都需要提升。不能只是简单地关注抑郁症，大众还需要对抑郁症有一个科学的认识。”

灵北公司在精神和神经疾病领域中深耕70年。灵北中国总裁兼总经理柯嵩涵 在活动中表示：“灵北公司非常重视精神疾病领域教育工作，在不断创新研发带动新疗法和创新药物之外，将积极助力疾病的教育和对疾病意识提升的工作。”

（晓讯）