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秋季常做八套呼吸操

2018年10月12日09:46 来源：中国中医药报

　　秋季是呼吸系统疾病的高发期，由于气候多变，早午晚及室内外温差较大，极其容易引起呼吸系统疾病，因此可以在工作之余，做一些力所能及的呼吸运动，增加耐力，减少患呼吸系统疾病的概率。

　　长呼气全身肌肉放松，先练呼气深长，直至把气呼尽，然后自然吸气。呼与吸的时间比为2：1或3：1，每分钟16次左右，以头不昏为度。

　　腹式呼吸一手放胸前，一手放腹部，吸气时尽力挺腹，胸部不动，呼气时腹肌缓慢收缩。

　　动力呼吸两臂自然下垂，身体前倾呼气，两臂逐渐上举吸气。

　　抱胸呼吸两臂在胸前交叉后缩胸部，身体前倾呼气。两臂逐渐上举，扩张胸部、吸气。

　　压腹呼吸双手叉腰，拇指朝后，其余四指压住上腹部，身体前倾呼气，两臂逐渐上举，吸气。

　　抱膝呼吸一腿向腹部弯曲，双手抱住腿，膝压腹时呼气，还原时吸气。

　　下蹲呼吸两足并拢，身体前倾下蹲，双手抱膝呼气，还原时吸气。

　　　屈腰呼吸两臂腹前交叉，向前屈腰时呼气，上身还原两臂向双侧分开时吸气。（聂勇）

(责编：许晓华、许心怡)


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