2018中国医院创新发展峰会暨北京大学第三医院建院60周年学术研讨会召开

10月9日至10日，2018中国医院创新发展峰会暨北医三院建院60周年学术研讨会在北京国际会议中心召开。

此次大会以“创新点亮未来”为主题，邀请各级领导、国内外顶级专家学者、国内外150余家医院代表共襄盛会、畅谈发展，交流医疗、教学、科研、管理等各领域的经验与心得，与国内外同行共同探索新时代大型医院创新发展之路。

全国人大常委会原副委员长、全国政协原副主席、中国科学院院士韩启德，国家卫生计生委原副主任、中国医药卫生文化协会会长陈啸宏，国家卫生计生委原副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃，中共中央党校、国家行政学院副校长李季，北京大学党委书记郝平，北京大学校长林建华，中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰，海军军医大学校长、中国工程院院士孙颖浩，上海交通大学医学院院长、中国科学院院士陈国强，复旦大学附属中山医院院长、中国科学院院士樊嘉，北京大学常务副校长、医学部主任、中国工程院院士詹启敏，北京大学党委副书记、医学部党委书记刘玉村，教育部科技司司长雷朝滋，国家卫健委医政医管局局长张宗久等领导出席开幕式。

出席本次大会的嘉宾还有中央国家机关、北京市和海淀区有关部门的领导，北京大学和医学部的领导，国内外多家知名医院和兄弟单位的代表，特别是长期以来关心和支持北医三院建设发展的各界朋友，海内外校友代表，北医三院的老领导和职工代表共计2000余人。

开幕式

开幕式由北医三院党委书记金昌晓主持。

在北医三院建院六十周年之际，韩启德院士亲笔题写“甲子薪传，积淀创新”。全国政协李斌副主席和国家卫生健康委马晓伟主任分别作出批示，对北医三院的建设发展提出新期望新要求。

致辞

陈啸宏在致辞中表示“北医三院就是中国医院创新发展一个最鲜活、最丰满的例子！”他希望医院取得更加辉煌的成就。

王辰表示“在我心目中，北医三院是最令人尊敬的医院，也是代表中国医院良性发展、健康科学发展的具有代表性的医院。”过去60年，医院成绩显著，并一直在稳步健康发展。

林建华在致辞中谈到，北京大学以跻身世界一流大学为目标，医学为北京大学未来发展最具潜力的学科。希望医院将临床医疗、学术研究和教育更紧密地融合在一起，实现北大医学的整体发展。

刘玉村表示，随着国家医药卫生体制改革的深入推进，更多的机遇和挑战迎面而来。着力贯彻落实“健康中国”战略，充分发挥研究型医院的优势，体现行业引领地位，是包括北医三院在内的众多公立医院的共同任务。

随后，北医三院院长乔杰总结了医院60年的奋斗历程和取得的成就，提出了医院发展的努力方向和奋斗目标。乔杰表示，北医三院以临床路径为抓手，以DRG为核心，以国家重点专科建设促进各学科的交叉融合，组建了多学科诊疗中心和学科群，制定多层次、多角度的人才培养计划，并着力推进医学科技创新和医学临床转化，形成了有特色的高效科学的三院模式。“站在中华民族伟大复兴新的起点上，我们将激情满怀，以奋斗去探索医学未来之发展，以奋斗来推进医学人才的茁壮成长。”

站在新征程的起跑线上，回顾和展望北医三院的昨天、今天和明天，我们的内心充满感动、感恩和感激。我们为每一位北医三院人的努力而感动；我们为每一位病人的信任而感恩；我们为一批德高望重，一心为病人的领导和专家的无私奉献而感激。为树立榜样、弘扬奉献精神，北医三院授予韩启德院士“医院发展特别贡献奖”；

授予王继山、杨连启、陈明哲、贾廷珍、贾建文、陈仲强、贺蓓7位同志“医院管理突出贡献奖”，表彰他们在医院发展、学科建设、人才培养、经营管理和党的建设等方面的突出贡献。

主论坛

接下来的主论坛以“创新点亮未来”为主题，分为三个篇章。

第一篇章

医学 · 人文：仁心仁术 人文之光

论坛第一篇章主题为“医学·人文：仁心仁术 人文之光”，用有温度的话语诠释医学。此环节由海军军医大学校长兼全军前列腺疾病研究所所长、中国工程院院士孙颖浩和北京大学第三医院院长、中国工程院院士乔杰主持。

中国科学技术协会名誉主席、中国科学院院士 韩启德

医学的温度

在“医学的温度”主旨发言中，韩启德院士回忆起自己儿时患病曾在一家小型医院治疗的经历。医护的照顾让他第一次感受到来自于家庭和朋友之外的温情。韩启德谈到，医学从诞生开始就包含人文关怀，好医生不仅要有精湛的医学技术，更要回归医学的仁心仁术。医学的任务只是保持人们生老病死的正常过程，我们不能把衰老当做疾病，不能给生命增加痛苦，不能不考虑医学的社会效益和公平公正。要时刻不能忘记，医学是有温度的。

国家卫生健康委医政医管局局长 张宗久

仁心与仁术

国家卫健委医政医管局局长张宗久从人文和公平角度探讨医学的本质。“好医生要具备仁心仁术，医疗卫生体系恰恰需要无数拥有高尚医德的医生去支撑。”张宗久认为，卫生系统应当为所有成员健康提供服务，使之能圆满地从事社会生产和文化活动，并且必须具备目标的全民性、机构的整体性、功能的多样性、分布的合理性与效能的最佳性。

第二篇章

医学 · 人才：大医精诚 人才之路

第二篇章聚焦人才培养，主题为“大医精诚、人才之路”，由复旦大学附属中山医院院长、中国科学院院士樊嘉和四川大学华西医院院长李为民主持。

中国工程院副院长、中国工程院院士 王 辰

新时代医学人才的培养路径

王辰院士在主旨演讲中表示，医学培养是精英教育，招生人数要有所控制，坚持适度或缺原则，要为医学人才培养集中优势的教育资源。他还指出，毕业后教育设置要与国际接轨。总之，医生的临床和培养切不可无度降低“门槛”，必须严字当头，严格遴选。

上海交通大学医学院院长、中国科学院院士 陈国强

科研人才培养体系

陈国强院士认为，科学思维要天马行空，才思敏捷，而科学实践则必须脚踏实地，兢兢业业。大学的本位是人才培养，要用“时不待我”的精神去发现和拥抱正向教育的激情和持之以恒的韧性。

北京大学常务副校长、医学部主任，中国工程院院士 詹启敏

如何培养引领未来的精英人才

詹启敏院士在主旨演讲中首先提到了人文医学。他认为，好医生除了了解人文、伦理，还要学习医学史、医学传播和医患沟通的技巧。北大医学是北京大学事业发展的重要组成部分，无论是国家层面，大学层面，还是在医疗领域，医学都处于最好的发展阶段。

对话

主旨演讲结束后，由广东省人民医院党委书记耿庆山主持，众多医院领导和专家就“健康中国背景下的医学人才培养”、“如何减少医学人才流失”、“行之有效的医学人文教育”、“医教协同的体制机制”等议题进行了热烈讨论。

第三篇章

医学 · 创新：吐故纳新 创新之道

论坛第三篇章以“吐故纳新、创新之道”为主题。中山大学副校长、中山大学附属第一医院院长肖海鹏和上海交通大学医学院附属瑞金医院院长瞿介明共同主持。

中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长 金小桃

健康中国与信息化建设

中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃在主旨演讲中表示，国家卫健委正在促进健康医疗大数据应用和“互联网+”医疗服务，作出国家试点的重要决策部署，明确了“1+5+X”的模式，即健康医疗大数据建立一个国家中心，五个区域中心，以及X的产业园建设的顶层设计。

北京市科学技术委员会副主任 郑焕敏

加快北京医药健康协同创新行动计划

北京市科学技术委员会副主任郑焕敏指出，当前，生命科学与生物技术进步已成为引领世界科技发展的重要领域。面对国内外的重大发展机遇和挑战，北京市发布了《加快科技创新发展高精尖产业指导意见》，医药健康产业是其中重要内容之一。

主论坛在9日上午顺利闭幕。

分论坛

10月9日至10日，11个分论坛陆续开始，话题涵盖医疗卫生行业众多前沿、热点，内容涉及患者安全创新医疗质量服务提升、中国临床医学教育的新挑战、中国研究型医院战略转型新机遇、护理管理创新之路、信息赋能新应用数据驱动新发展、提升临床研究能力开创合作共赢之路、新形势下医院运营与绩效管理、医院经济管理与业财融合、价值医疗下医疗器械精细化管理、医院药学学科发展新模式、大型医院规划建设。

各个分论坛专家、学者云集，就各领域相关问题进行充分交流和讨论，内容新颖丰富、具有较高的前瞻性和指导意义，与会者反响强烈。

（作者：北京大学第三医院 郭婧博）