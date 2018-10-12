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除异味、去水垢 揭秘醋的六种妙用

东南大学附属中大医院临床营养科主管营养师 夏朋滨

2018年10月12日08:31 来源：人民网-生命时报

醋是家家户户不可或缺的调味品。除了调味，在生活中，它还有很多奇妙的作用。

除异味。醋酸具有刺激性气味，垃圾桶或冰箱有难闻气味时，可取一片面包吸满醋放进去除味。

去水垢。水垢的主要成分是不溶于水的钙镁化合物。如果热水瓶里面长了水垢，可泡醋去掉。

通排水口。把半杯熟苏打粉倒入下水道，再倒半杯醋，利用产生的二氧化碳可以疏通下水道。等排水口开始冒泡，用热水冲洗干净即可。

除衣服褶皱。在喷壶里加入一份醋和三份水，喷洒到衣服上晾一会儿，晒干后褶皱就会消失。

延长花期。用醋酸、硼酸、盐等涂抹于花的切口，或用稀释的醋液插花，可以延长花期。需要酸性土壤的花卉，每隔一段时间在浇花的水中滴几滴醋，能改良土壤。

美白肌肤。将适量食用醋倒入水中洗浴，有活血祛风、止痛的功效。白醋洗脸还能美白嫩肤，让肌肤变得红润有光泽，改善毛孔粗大。▲

(责编：许心怡、许晓华)


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