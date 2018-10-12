《美国心脏病学会杂志》近日刊登了一项由美国西北大学和哈佛大学共同完成的新研究，科学家称心理健康和精神面貌与心脏病存在重要关联，乐观向上者心脏病发病率和死亡率都会大幅降低。

西北大学芬伯格医学院教授达尔文·拉巴特及其研究小组对多项现有研究数据进行梳理分析，讨论了社会环境、心理幸福感以及干预策略在疾病防治中的有效性。他们发现，心态积极、有明确的生活目标者心脏病死亡风险比平均水平低约38%。

科学家根据研究数据总结出好心态对心脏健康的影响方式。1.情绪变化直接影响人体内有害和有益激素水平。乐观心态可降低压力和焦虑激素（肾上腺素和皮质醇）水平，进而降低心率和血压，减轻心脏负担。2.积极乐观者善于通过计划策略来管理压力源。消极悲观者遇事首先认为自己无法控制，容易采取一些无效措施，导致压力叠加、体内炎症水平升高，心脏健康每况愈下。3.乐观人群生活方式更健康。他们积极响应健康饮食推荐，多吃果蔬，少吃加工肉食和糖果，保持健康体重，同时吸烟和酗酒的行为比悲观者少。

拉巴特教授表示，心理健康对癌症、中风、呼吸系统疾病和感染性疾病也有类似的影响。医生在临床指导中应考虑增加心理咨询或推荐瑜伽、太极等放松策略，帮助患者改善情绪。▲（王兴旺）