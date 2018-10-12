研究发现男性勃起功能障碍与遗传因素有关

据美国合众国际社10月8日报道，科学家研究发现，男性勃起功能障碍可能与遗传因素有关。

这项研究对几十万男性的数据进行了分析。研究人员在人类基因组中靠近SIM1基因的一个特定位点，发现了与勃起功能障碍风险增加显著相关的基因变异。

研究发起人、医药巨头凯泽 珀默嫩特公司北加利福尼亚州分部的科学家埃里克 乔根森(Eric Jorgenson)表示，“确认SIM1基因位点是勃起功能障碍的风险因素，这具有重要意义，它证明这种疾病有遗传因素，并且为研究基于基因的新疗法打开了大门。”

勃起功能障碍是年长男性的一种常见病症，它与许多因素有关，如神经、激素和血管因素。针对这些因素的治疗方法有很多，但对于很多男性来说都没有什么治疗效果。

据报道，很多人认为，约三分之一的勃起功能障碍病例与遗传有关，但一直未得到科学证实。此次研究结果是研究人员首次将特定的基因组位置与这种病症联系起来。

这项研究发表在10月8日的《美国国家科学院院刊》上。这项研究的合作发起人、美国华盛顿大学(圣路易斯)医学院泌尿学系主任亨特 韦塞尔博士(Hunter Wessells)表示，“这项研究为勃起功能障碍的研究指明了一个新的方向，它可以帮助我们了解发病缘由。希望我们的研究能转化为更好的治疗方法，并为那些经常默默忍受这种状况的男性和他们的伴侣提供可行的预防措施。”。(实习编译：宾娟 审稿：谭利娅)