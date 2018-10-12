命悬一线！心梗时千万不能做的四种做法

近日，演唱“吉祥三宝”的父亲布仁巴雅尔疑似突发心梗去世。急性心肌梗死的死亡多发生在起病的1小时内，但不少人偏听错误的急救方法，不但不救命反而可能要命。

第一不要独自前往医院

有病去医院是正确的，但是对于疑似心梗者，各种轻微活动都会增加心脏负担，也许前一秒还没事，后一秒就倒下了。

而且，去医院路上、自己挂号检查，这些过程可能加剧心梗恶化。如果没有人陪在身边，一旦发生心跳呼吸骤停，很可能错失最好的抢救时机。

第二不要喝水

有的家属在患者心梗发生后，有人会手忙脚乱地把患者扶起来坐下，喂两口水，拍拍后背。希望以此降低血液黏稠度，但其实喝水是“帮倒忙”。

首先急性心肌梗死时此时如果让患者站或坐起来，疲倦的心脏还得花更多力气给其他地方供血，给心脏的血量自然会更少。而心脏每分每秒都在不停的工作，它是全身最需要供血的地方。

而且，如果患者意识不清，喝水很容易导致误吸，发生吸入性肺炎。

另外，心梗患者一次喝下太多水，水分快速进入血液，使血液量增，患者不健全的心脏承受不了，反而出现胸闷气短。

第三不要错误使用硝酸甘油

硝酸甘油是治疗心绞痛常用药，它可以直接让全身血管扩张，降低血压，但急性心梗患者服用要慎重。

如果患者血压本来就低，服药会导致血压进一步降低，增加休克风险，即使血压正常，也要躺服该药，以防发生体位性低血压，进而头晕摔倒。

正确的做法是在使用硝酸甘油前，给患者测个血压。

服药之前，患者血压若已经低于90/60mmHg，或者虽然比这个值高，但明显比平时的血压低，这时就不要用硝酸甘油。

第四不要盲目心肺复苏

心脏复苏适用于心跳呼吸骤停的患者，而急性心梗患者并非都会没了呼吸和心跳。

如果患者没有出现心跳呼吸骤停，心肺复苏反而会增加室速室颤发生的风险，不恰当的急救方法甚至还有可能会导致患者肋骨骨折。

如果患者已经意识不清、呼之不应、呼吸微弱、摸不到脉搏，方可进行心脏复苏。（上海长海医院心血管内科主治医师 杜 贺）