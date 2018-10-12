喝杏仁百合核桃淮山羹 润肺、润肠、健脾！

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：润肺、润肠、健脾

推荐理由：寒露已过，霜降将至，相信大家都感受到入秋的凉意。此时需要适当保暖，养生方面食物要以温润肺脏为主，不宜大寒大热，同时要为冬季进补打好脾胃基础。

材料：甜杏仁30克、干百合20克、核桃4个、淮山50g、枸杞5g、冰糖适量（2~3人量）。

烹调方法：用搅拌机将甜杏仁、百合、核桃、淮山打成粉并混合，枸杞洗净，在锅中放入1L清水及枸杞。武火烧水，水开后改文火，将以上粉末一同放入，注意边放入边搅动，避免粉末打结成块，放入后继续文火煮5分钟，最后放入少量冰糖调味食用。

汤品点评：杏仁分为苦杏仁（北杏仁）和甜杏仁（南杏仁），两者均有润肺止咳的作用，但苦杏仁有毒，一般作药用，止咳效果更强，而甜杏仁无毒可作食用，更长于补虚润肺。

以杏仁入膳历史悠久，例如杏仁饼、杏仁糊等；核桃具有温肺定喘、润肠通便的功效，单用对于秋冬寒咳有一定疗效。此汤羹中杏仁及核桃都偏于温润，为了避免太过温补，可加入少量百合，既可以使汤羹性味偏于平和，又可以增强润肺的作用，适用人群更广；淮山是一味常用的补脾养胃药食两用材料，磨粉制糊更加利于消化吸收。