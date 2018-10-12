北京天坛医院新院区招募“守护天使”

10月6日北京天坛医院新院区试开诊，在丰台区南四环西路119号接待各科患者就医。为了让患者能顺利找到科室、顺利完成就诊，天坛医院对接志愿服务团体、招募社会爱心人士、发动本院职工及医学生志愿者，在门急诊大厅、自助服务区、医技检查科室等重点区域增设导医人员，目前，新天坛医院“守护天使”志愿者仍在招募中。

天坛医院团委书记苏昕介绍，今年8月底以来，天坛医院通过官方网站、微博、微信公众号等多方渠道发布招募信息，目前已经组建了一支由退休干部、教师、SOHO一族等社会爱心人士组成的导医志愿者队伍。

北青报记者了解到，志愿者可根据个人情况选择每周固定的服务时间，每次服务不少于2小时，全天或者半天都可以，将由医院进行统筹排班，服务时间为上午7:30-11：30；下午1：00-5：00。感兴趣的市民可登录“志愿北京”网站（www.bv2008.cn），搜索志愿服务项目“守护天使——北京天坛医院门诊导医志愿服务”，申请加入“岗位2：导医服务”。或者填写《北京天坛医院“守护天使”志愿者申请表》，发至邮箱ttvolunteer@163.com。申请表下载地址为北京天坛医院官网院内公告栏目。