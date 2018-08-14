趴在爸爸妈妈胸口，早产宝宝睡得甜甜的

光着身子，就穿着尿不湿，像一只小袋鼠一样趴在爸爸厚实而温暖的胸膛上，听着爸爸的心跳，感受着爸爸的温度，小宝宝面带微笑甜甜的睡了。如此有爱的一幕就发生在杭州市妇产科医院新生儿重症监护室（NICU）。这就是眼下流行的“袋鼠式护理”。

照片中的小宝宝名叫宝语，因为妈妈在孕期不小心得了流感，迫使才长到27周的语宝就早早离开妈妈的身体，那时候的她体重还不到2斤，脚底板仅跟爸爸的大拇指一般大，还无法适应自然环境的语宝被第一时间送进了NICU。

“不能探视，更不能抱抱她，每天只能靠送奶向她传递妈妈的爱。”孩子的妈妈桂女士说，不知道她吃得多不多，睡得好不好，长得快不快，孩子不在身边对于妈妈来说是最揪心的。

差不多是在语宝长到35周的时候，刚坐完月子的妈妈接到NICU护士长郑芳的电话，说是医院特别为住在NICU的宝宝推出了“袋鼠式护理”，爸爸妈妈可以把宝宝抱在怀里，跟宝宝进行亲密的皮肤接触。

“自从产房听到那声啼哭之后，我已有两个月没见到宝宝了，心里既紧张又激动。护士说她有5斤，我可以感受到她有多努力在长大。她懒懒地趴在我的胸口，可能是听到了熟悉的心跳声，她睡得特别踏实，短短一小时的时间，有好几次嘴角上扬，用她的微笑跟我说‘放心吧，一切都会好起来的’。”回想起第一次体验的场景，桂女士依然有些情不自禁。

语宝住在NICU的93天时间里，他们总共体验了6次“袋鼠式护理”，其中妈妈4次爸爸2次。

“她小小的身体贴在我的身上，护士全程陪在旁边，一有状况就得立即吸氧，让我真真切切感受到生命是如此脆弱。但同时，看她从不到2斤一点点长大，期间历经磨难，生命真的是坚强啊。”爸爸张先生说，语宝是在医生、护士、家人等无数人的关爱下才好起来的，今后一定要把她培养成一个心中装满大爱的人。

据悉，“袋鼠式护理”是从国外流行过来的，让爸爸妈妈以类似袋鼠、无尾熊等有袋动物照顾幼儿的方式，让宝宝赤裸俯卧在爸爸妈妈裸露的胸前，父母通过抚摸等方式与孩子交流。这样既能满足宝宝对温暖、母乳喂养、防止感染、刺激、安全和爱的需要，以促进宝宝中枢神经系统的发育，还能促进母亲乳汁的分泌，调整妈妈情绪，预防产后抑郁症，被国际卫生组织确认为是目前最佳的新生儿护理模式之一。（记者 何丽娜 本报通讯员 王红丹）