大姑子所在的公司组织旅游，她想带公婆出去看看世界。跟公公一说，公公的火气立马就上来了：“有什么好去的，那么远，有啥好看头？去那么多天，生意不做了？”而婆婆也叹气，她说自己晕车，每次坐车就吐得翻江倒海，回来后，都要难受好几天。

公公婆婆经营了一家小店，生意很忙。公公早些年中风，不能走远路，所以，他对步行极其反感，特别是出远门旅游。他认为，就是在家里看看电视，也比到外面旅游舒服些。而婆婆也认为，只要不坐车，在哪儿都会觉得很开心。

哪知大姑子却不开心了，数落公公婆婆的不是。公公去也不好，不去也不好，一家人闹得很不开心。最后，还是公婆妥协了，公婆旅行回来后，就不停地抱怨，说去了外面一趟，人都快脱了一层皮。其实，在我看来，并不是所有的父母都喜欢旅游，若是他们不喜欢，这强求的孝道，也不是孝道。

我觉得，给父母尽孝要“投其所好”。我跟大姑子建议说，给公公买块手表，给婆婆买个金手镯。不久以后，大姑子果然给他们买了这两样。公公戴上表后赞不绝口，婆婆戴上金手镯后，整天乐滋滋的。因为，这些东西，是他们一直想买却舍不得买的。所以，投其所好，给父母想要的，才会有效果。

一个朋友，非得把他的父母接到城里来住。老人来城里后，各方面都不习惯，吵着要去乡下。而朋友觉得，自己现在生活条件好了，可以提供父母更好的物质生活条件，于是，强行将父母留在城里。劳作了一辈子的老人，总觉得住高楼不舒服，很是憋屈，所以，提出回家。

朋友向我讨教，我对他说：“他们想回就让他们回去吧，乡里的小院空气好，他们喜欢，就随他们的意。以后，你想他们，可以多打电话，多回去看看。”朋友听从我的建议，把父母送回去了，老人家高兴得合不拢嘴。老人回去后，种了小菜，养了鸡鸭。朋友每次回去，都说父母精神状态比城里要好。

给父母合适的孝道，这很重要。只要投其所好，就可以达到事半功倍的效果。父母喜欢旅行，可带他们出去看看外面的精彩世界；父母喜欢高档的化妆品，可以送他们一些给他们美美颜；父母喜欢时尚物品，可以给他们多买新衣服，买新手机，添置平板电脑；父母喜欢打牌的，也可以陪他们摸几把，让他们享受赢钱的快乐。

“投其所好”尽孝道，才会让孝心得以准确表达，才会让父母体验到孩子的孝心，让他们感觉到，生活无限好，虽然近黄昏。