有数据显示，79.1%的“90后”已意识到健康饮食习惯的重要性，只是还没有找到正确开启养生大门的钥匙。时下，“蔬食”养生正成为一类新兴饮食喜好，“蔬食”潮流势不可挡，提倡多吃新鲜蔬菜水果等食物，但还有一部分人则偏激地彻底开启了“素食”模式，这样会不会更健康？

“素食”是指不食畜肉、家禽、海鲜等动物性食品为饮食方式，也可以理解为凡肉皆不食。这样虽然能够降低肉类食物带来的过多能量、胆固醇等，提升了维生素、矿物质和纤维素的供应比，但同时也存在着动物性食物带给我们的优质蛋白、必需脂肪酸以及那些能够促进矿物质吸收的有益营养物质统统都被拒之门外。长此以往，会出现动物性食物来源的锌、铁、钙、维生素D、维生素B12等营养素缺乏。饮食是“素”了，但可能因为食物搭配不合理又带来了新的健康问题。

而“蔬食”是指多吃蔬果、豆类，少食而非不食肉。这种理念虽源于“植物性饮食”，但却不等同于“素食”主义。也就是说，“蔬食”正确的开启方式应该是在汲取蔬菜、谷类、豆类和水果中优质营养的同时，又不放弃动物性食物中的有益部分。

这与我们固有的饮食模式又有何不同呢？中国疾病预防控制中心营养与健康所2002年和2012年中国居民营养与健康状况监测发现，近十年间，我国居民的肉类消费持续增长，尤其是猪肉、牛肉等畜肉比例明显升高。与此同时，肥胖、糖尿病、血脂异常等饮食相关的慢性病患病率也有升高趋势，种种现实告诉我们：肉吃得太多了，同时蔬果食物还是远远不够。

所以，“蔬食”是在遵循《中国居民膳食指南》（2016）的基础上，均衡饮食的前提下，适当提升蔬果、豆类等食物的比例，减少肉类摄入，在总量范围内降低畜肉比例，提倡多吃鱼、禽肉等。