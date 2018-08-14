常年吃素，对健康弊大于利

编者按

如今，“养生”已不再是老年人的专利，越来越多的年轻一代对“养生”也有了自己的理解。有数据显示，79.1%的90后已意识到健康饮食习惯的重要性，时下流行的“蔬食”就成为一类新兴饮食喜好，但还有一部分人则偏激地开启了“素食”模式，认为肥胖、糖尿病、血脂异常等慢性病都与肉食相关。然而，专家指出，吃素并不像你以为的那样健康，反而会增加一些意想不到的健康风险和负担，平衡健全的营养才是健康的基石！完全素食会导致优质蛋白的缺乏，导致生长发育迟缓、消化不良、身体瘦弱、记忆力减退、免疫力低下、病后康复迟缓，还会使发生高血糖的概率更大，会导致微量营养素缺乏，加重肠胃负担，甚至增加患癌风险。所以，“蔬食”并不等于“素食”，是在均衡饮食的前提下，适当提升蔬果、豆类等食物的比例，在总量范围内降低畜肉比例，提倡多吃鱼、禽肉等。

也许你在电视上常见美丽的女明星宣称自己吃素，不仅能让身材保持窈窕，更能美容养颜……也许你曾听说过有长期吃素的高龄老人，人们认定他的长寿之道正是源于清淡饮食……许多人由此相信并鼓吹吃素，是因为在当今肥胖、糖尿病等慢病高发的时代，低热量的素食被认为是一种健康的饮食方式。但事实真的如此吗？

其实，“完全素食不是一种健康的生活方式”，一名常年与癌症斗争的教授说，营养不良不仅导致人体免疫力下降，更增加患癌的风险。

动物性食物是人体优质蛋白、脂类、脂溶性维生素和矿物质的主要来源，完全只吃素食不吃肉、蛋、奶，将导致身体缺乏多种重要营养素，陷入营养不良状态，对身体弊大于利。

完全素食，导致人体内优质蛋白质缺乏

蛋白质由氨基酸构成，食物蛋白质的氨基酸模式越接近人体蛋白质的氨基酸模式，这种蛋白质越容易被人体吸收利用，称为优质蛋白质。例如，动物蛋白质中的蛋、奶、肉、鱼等及植物的大豆蛋白质。在组成天然蛋白质的20种氨基酸中，有8种氨基酸是人体无法自行合成，而必须从食物中获得的，叫做必需氨基酸，是维持生命代谢和进行生长发育必不可少的成分。

动物性食品，如瘦肉、奶、蛋、鱼中的蛋白质都含有8种必需氨基酸，数量也比较多，各种氨基酸的比例恰当，生物特性与人体接近，即与人体蛋白质构造很相似，容易被人体消化吸收。

植物性食品中，大豆、燕麦中的蛋白质为优质蛋白质，其余的如米、面、水果、豆类、蔬菜中的植物蛋白质是非优质蛋白质，其氨基酸组成不够全面。即使是大豆、燕麦中的优质蛋白质，与蛋、奶、鱼、肉中的蛋白质相比，仍然有一定差距。

人体缺乏蛋白质会有什么不良后果？1.生长发育迟缓、厌食、挑食、消化不良、身体瘦弱；2.记忆力减退、注意力不集中、学习工作效率差；3.免疫力低下，失眠多梦、情绪低落、容易疲劳；4.创伤不易愈合，产后身体恢复慢，病后康复迟缓等等。

完全素食，发生高血糖的概率更高

在摄入等量热卡（如2000kcal）的前提下，完全素食者食物中的碳水化合物比例及总含量比荤素搭配者更多，而碳水化合物是引起血糖升高的最重要原因。从这个角度上说，素食者发生高血糖的风险更大。因为无法从肉类中摄取蛋白质、脂肪来源的能量，素食者只能从米饭、面食等食物中补充，这样往往就会摄入超量的碳水化合物，导致高血糖风险。

所以吃素能防治糖尿病？这完全是认知错觉。

常年吃素，导致微量营养素缺乏

微量营养素即矿物质和维生素，为人体需要较少的营养素，但是为了维持生存、生长发育、体力活动和健康，这些又是必需的物质。

以人体中含量最丰富的一种必需微量元素——铁为例：相较西方国家，我国是缺铁性贫血高发地区。研究认为，原因正是我国居民以植物性膳食结构为主，85%以上的铁摄入量来自植物性食物，而植物性食物中的铁为非血红素铁，其人体实际吸收率很低，通常低于5%。还有锌、硒、B族维生素……如果不吃肉，上述微量元素都无法从其他食物中摄取。

常年吃素，会加重肠胃负担

素食含热量相对动物性食品低，为了达到饱腹感和维持人体活动，不知不觉就会吃下更多食物，让肠胃不断蠕动。胃肠道不堪重负，发生疾病的风险就会增大。

所以，你知道了吗？吃素并不像一般人直觉认为的那样完全健康，反而会增加一些意想不到的健康风险和负担。而只有平衡健全的营养，才是健康的基石！