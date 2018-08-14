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孩子喝多少水才及格？

中国注册营养师 李园园

2018年08月14日10:16 来源：中国妇女报

炎炎夏日，孩子活动量大、出汗多、新陈代谢旺盛，比以往更容易缺水。然而，孩子大都贪玩忘了主动喝水，这时家长更要注意及时给孩子补水，否则可能导致口渴、尿黄、烦躁、无力、体温升高、血压下降等缺水表现。

孩子需要喝多少水才算“及格”呢？根据《中国居民膳食指南》《中国学龄前儿童平衡膳食宝塔》《中国学龄儿童膳食指南》建议，10岁以下孩子，对于水的需求量因年龄有所不同：6个月~1岁，每天水总摄入量为900毫升（奶/食物+饮水），其中饮奶量为500~700毫升；1~2岁，水总摄入量1300毫升（奶/食物+饮水），其中饮奶量400~600毫升；2~3岁，饮水量600~700毫升；4~5岁，700~800毫升；5~7岁，800毫升；7~10岁，1000毫升。

需要提醒的是，以上的量指温和气候条件下、轻体力活动水平时。如果在夏季高温环境下或进行中等以上身体活动时，应适当增加水的摄入量。以上适宜摄入量可以理解为日常的“及格线”，在此基础上还要根据孩子的具体情况以及环境条件等进行灵活调整。

除了参考摄入量建议，还有一个窍门是观察孩子的尿液颜色。如果颜色透明清亮或稍微有点黄，说明喝水比较好；如果尿液颜色明显浓缩发黄，要立即补水。

很多孩子可能不太喜欢喝水，家长一方面要多示范，带动孩子一起喝水。另一方面，采取一些方法引导孩子。比如跟孩子玩干杯游戏，或者把喝水故事嵌入孩子喜欢的卡通角色中。对于大一点的孩子可以直接教育，告诉他喝水的好处。无论如何，不要让孩子养成用果汁、甜饮料等代替喝水的习惯。

(责编：李轶群、杨迪)


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