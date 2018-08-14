维生素B1能驱蚊？不靠谱

夏末初秋，蚊虫依然肆虐。市面上的驱蚊产品无论是蚊香、驱蚊水还是驱蚊液，大部分都含有避蚊胺及驱蚊酯，很多人都想找到一种安全又无毒无害的驱蚊方法。网上热传“将维生素B1和清水按照1∶100的比例配出的水可有效驱蚊。”还有一种说法是“在出行前几天服用复合维生素B1片，能避免出游时蚊虫叮咬。”那么，维生素B1真的能驱蚊吗？

安徽医科大学第一附属医院营养部主任医师蒋建介绍，目前研究证实，B族维生素并不能驱蚊。蚊子对气味的喜好与人类不一致，让人觉得味道恶心的维生素B1，并不会对蚊子产生影响，并不驱蚊，这些说法不仅在理论上无权威文献可考，在实验中也未得到证实。

此外，网络上流传的维生素B1的驱蚊配方里，其口服配方剂量竟接近正常人体需要量的100倍。蒋建华提醒，服用过量维生素B1可能对其他B族维生素的吸收、胰岛素与甲状腺素的分泌产生干扰。

将维生素B1制成的溶液喷洒在皮肤表面是否会对身体产生不良影响？蒋建华指出，仅仅把维生素B1喷洒在皮肤表面是不会产生副作用的。但是维生素B1的分子结构非常不稳定，怕热，见光容易分解。所以，即使溶于水的维生素B1真的有驱蚊效果，将其喷在身上也一会儿就会完全分解没有了。