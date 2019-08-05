心脏保健品 多数不靠谱

美国约翰·霍普金斯医疗集团的研究人员7月份在《内科学年鉴》上发表的一篇文章显示，很多据说能保护心脏的保健品、营养素，可能实际效果都很微弱。

研究者收集筛选了世界各地的277项此类研究，而后对它们的研究结果进行了二次分析，评估了16种维生素或其他补充剂以及8种膳食与死亡或心脏疾病（包括冠心病、中风和心脏病发作）之间的关系。研究中涉及24种不同的干预措施，被评估的维生素和补充剂包括：抗氧化剂、β-胡萝卜素、维生素B复合物、多种维生素、硒、维生素A、维生素B3/烟酸、维生素B6、维生素C、维生素E、单独的维生素D、单独的钙、钙和维生素D联合补充、叶酸、铁和ω-3脂肪酸（鱼油）。被评估的饮食包括：地中海饮食、低饱和脂肪（减少摄入来自肉类和乳制品的脂肪）饮食、改良的膳食脂肪摄入量（减少饱和脂肪摄入或用不饱和脂肪或碳水化合物代替）、低脂肪饮食、低盐饮食（健康人和高血压患者）、高α亚麻酸(ALA)饮食（坚果、种子和植物油）、高ω-6脂肪酸饮食（坚果、种子和植物油）。

最终研究者的结论是，几乎所有的维生素、矿物质和其他营养补充剂或饮食都不能延长寿命或预防心脏病。相对而言，低盐膳食、ω-3脂肪酸补充剂和叶酸补充剂可能对部分人群的健康有益。

美国疾病预防控制中心的调查显示，52％的美国人每天至少服用一种维生素或其他膳食/营养补充剂。但是，越来越多的研究包括来自约翰·霍普金斯的这项新研究显示，其中大部分补充剂都没有证据证明其有益健康。

“尽管人们在不断探索求证，但膳食补充剂确实不是什么灵丹妙药。”该研究的资深作者、约翰·霍普金斯大学医学院预防心脏病学副主任Erin D. Michos说，“人们应该专注于从有利心脏健康的膳食中吸取营养，因为大多数健康成年人不需要额外服用补充剂。”（刘丽琼编译）