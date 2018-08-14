经常出差有损健康？患高血压概率或高出92%

在筹划商务出行时，很多公司的健康计划中都会包括接种疫苗、提供有关避免饮食疾病的信息等。但对身心健康更为常见的一些威胁却时常被忽略，如压力、睡眠障碍、不健康饮食和缺乏运动等。它们都是出差的常见副作用。从长远来看，这些问题会增加出差者罹患慢性病的风险。

西班牙《国家报》网站报道称，以上是美国哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院流行病学副教授安德鲁·伦德尔就出差和心理健康间的关系展开的一项研究得出的结论。他和同事们从一家咨询公司处搜集到了不少匿名医疗登记数据。

伦德尔领导的研究团队将每月最多在外住宿6晚的人，与在外住宿14晚或更多的人进行了比较。后者的体重指数得分较高，更易出现焦虑、抑郁和酒精依赖等问题。此外，他们的健身活动较少，入睡也更困难。每月因出差在外住宿21晚或更多的人出现肥胖和高血压的几率要比其他人高出92％。

报道称，还有其他研究支持上述结果。一项针对世界银行员工保险索赔情况的研究表明，经常出差者因轻微疾病和哮喘、背部疾病等慢性病索赔的几率更高。但更常见的索赔申请与压力导致的症状有关。世界银行的另一项研究发现，近75％的员工报告了与商务旅行相关的高压或极高压的心理状况。

专家建议，公司设定的出差日期应更加灵活，为员工制订更具体的健康计划，使出差的员工意识到身处另一座城市、酒店住宿、进食速度过快和睡眠不足所意味的风险。公司也需考虑航班时间，不能忽略时差。此外，在飞机上休息而非工作更有益员工健康。

报道称，对出差的人来说，保持健康的饮食习惯可能是最复杂的任务。多项研究表明，餐馆里的食物所含的热量和脂肪比家常食物更多，纤维则更少。此外，压力也会影响和阻碍出差者选择健康食品，因为压力往往使他们想吃热量更高的食物。（据新华）